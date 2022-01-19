رغم تداعيات الجائحة.. مطار طنجة يسجل ارتفاعا بأزيد من 77 بالمائة

2022-01-19 / 2:04 مساءً
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هبة بريس

سجل مطار طنجة ابن بطوطة الدولي ارتفاعا في عدد المسافرين بلغ 77.05 في المائة ، وذلك مقارنة ما بين سنتي 2020 و2021.

وأفادت معطيات للمكتب الوطني للمطارات بأن عدد المسافرين خلال سنة 2021 بلغ 868 ألف و842 مسافرا، مقابل 490 ألف و724 مسافرا فقط خلال سنة 2020 .

مقارنة مع ما قبل الجائحة، عرف مطار طنجة ابن بطوطة الدولي تراجعا في عدد المسافرين بنحو 35.96 في المائة مقارنة مع سنة 2019، والتي شهدت عبور مليون و356 ألف و664 مسافرا.

واحتل مطار طنجة ابن بطوطة الدولي المرتبة الثالثة وطنيا في عدد المسافرين بعد مطاري محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ومطار المنارة الدولي بمراكش، متقدما على مطاري فاس-سايس وأكادير-المسيرة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مطار طنجة الدولي حل في المرتبة الثالثة بحصة 9.54 في المائة في المائة بخصوص تدفق الحركة الإجمالية للمسافرين بمطارات المملكة المغربية بعد مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء (43.34 في المائة) ومطار مراكش-المنارة الدولي (14.26 في المائة).

ولم يدرج مطار طنجة ابن بطوطة في جدول أفضل خمسة خطوط جوية دولية على الصعيد الوطني من حيث عدد الركاب خلال السنة الماضية، فقد احتل الخط الجوي الرابط بين مطار محمد الخامس ومطار باريس أورلي الصف الأول، تلاه كل من الخط الرابط بين مطار محمد الخامس ومطار شارل دوغول بباريس، و الخط الرابط بين مطار المنارة الدولي بمراكش ومطار باريس أورلي، والخط الرابط بين مطار وجدة أنجاد الدولي ومطار باريس أورلي، ثم الخط الرابط بين مطار محمد الخامس الدولي ومطار اسطنبول بتركيا.

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