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مديرية الضرائب

لتسهيل تفاعلها مع المرتفقين.. مديرية الضرائب تطلق مساعدا افتراضيا

2022-01-19 / 1:05 مساءً
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هبة بريس

أطلقت المديرية العامة للضرائب مساعدا افتراضيا (الشات بوت) “CHATBOT”، وهو برنامج طورته لإدارة علاقتها مع المرتفقين وتسهيل تفاعلها معهم.

وأبرزت المديرية العامة للضرائب في بلاغ لها أن إطلاق هذا المساعد الافتراضي يندرج في إطار تنويع قنوات تواصلها وتسهيل تفاعلها مع المرتفقين، وتطبيقا لأحكام القانون رقم 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وأوضحت أن هذا النظام الذي يعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يتيح إمكانية التفاعل باللغتين الفرنسية والعربية مع المرتفقين على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع. كما يضاف إلى وسائل تقديم المساعدة الجاري بها العمل، وهي مركز المعلومات الهاتفي وأخذ المواعيد عن بعد وخدمة تقديم الشكايات بطريقة إلكترونية.

وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أنه تم تصميم النسخة الأولى من هذا المساعد الافتراضي للإجابة على الأسئلة الأكثر تداولا والمتعلقة بالخدمات الضريبية عن بعد”SIMPL” في أفق توسيع نطاقها تدريجيا ليشمل جوانب أخرى تتعلق بالمجال الضريبي.

وخلص البلاغ إلى أن المساعد الافتراضي”CHATBOT” متاح عبر بوابة المديرية العامة للضرائب www.tax.gov.ma ؛ وتطبيق الهاتف المحمول “Daribati”.

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