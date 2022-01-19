بعد تصدره المجموعة.. هاته المنتخبات التي قد يواجهها أسود الأطلس في الثمن

2022-01-19 / 12:08 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ضمن أسود الأطلس رسميا صدارتهم للمجموعة الثالثة من بطولة إفريقيا للأمم التي تجرى حاليا بدولة الكاميرون بعد حصد سبع نقاط من فوزين اثنين أمام غانا و جزر القمر و تعادل أمام الغابون.

سبع نقاط كانت كافية لرفاق أشرف حكيمي للتأهل لدور الثمن على رأس المجموعة، و هو ما يعني أن مباراة الدور القادم للأسود ستجرى بملعب أحمد اهيدوكو بياوندي بوم الثلاثاء القادم بداية من الساعة الثامنة مساءا.

أما عن الخصم الذي سيواجه المغاربة في ثمن نهائي البطولة القارية، فهويته لم تتحدد رسميا لحدود الساعة بسبب عدم إجراء باقي المقابلات المتبقية من الدور الأول لمعرفة المنتخبات المتأهلة كأفضل محتلين للمركز الثالث.

لكن و حسب نظام الكاف، فالمغرب سيواجه في ثمن الكان أحد ثوالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة، أي أن خصم الأسود سيكون إما منتخب الرأس الأخضر ثالث المجموعة الأولى أو منتخب مالاوي ثالث المجموعة الثانية أو المحتل للمرتبة الثالثة من بين منتخبات مالي أو غامبيا أو تونس بعد إجرائهم للمباراة الأخيرة غدا.

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