فقط في المغرب.. سنتين ونصف لتوسيع 11 كلم من الطريق والأشغال لم تنته بعد

2022-01-19 / 11:17 صباحًا
1
هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من مرور أزيد من سنتين ونصف تقريبا على انطلاق أشغال توسيع الطريق الوطنية الرابطة بين الدار البيضاء و برشيد و بالضبط من مدينة الدروة لمدخل عاصمة أولاد حريز، غير أن الأمور لا تبشر بقرب نهاية الأشغال لحدود الساعة.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فالطريق التي لا يفترض أن يتجاوز توسيعها الشهرين كأقصى تقدير بحكم أن طولها لا يتجاوز 11 كيلومتر فقط، غير أن الأشغال الحلزونية التي تسير على إيقاعها تفيد بأن الانتهاء من المشروع قد يتطلب 11 سنة على الأقل.

بين الدروة و برشيد، و هي الطريق التي تؤدي لمدخل مطار محمد الخامس الدولي، أشغال انطلقت قبل أن تدخل كورونا لبلادنا و على ما يبدو قد تنتهي قصة كورونا و لن تنتهي الأشغال بهذا المقطع الطرقي الذي أضحى نقطة سوداء ليس فقط لدى مستعملي الطريق بل أيضا في سجلات مسؤولي الجهة و الإقليم و المناطق المعنية و قبلهم الوزارات الوصية المتعاقبة.

كيف يعقل أن أشغال تثنية و توسيع مقطع طرقي لا يتعدى طوله 11 كيلومتر تطلبت كل هذا الوقت الطويل و ما زالت لم تصل حتى 20 في المئة من تقدم الأشغال، و من يقول العكس فليقم بزيارة خاطفة للمنطقة و يطلع على حقيقة الوضع الكارثي بكل المقاييس، و مهما تكن التبريرات فلا شيء سيغني المواطنين من العذاب اليومي الذي تسبب لهم فيه إهمال المسؤولين.

هاته الطريق التي أضحت يوميا تتسبب في عدد من حوادث السير الخطيرة، تسائل ضمائر المسؤولين المركزيين قبل المحليين، خاصة في ظل غياب المراقبة و التتبع و المحاسبة، علما أنه قبل أيام تم استئناف الأشغال المتوقفة و على ما يبدو فضيحة جديدة في طريقها لتزيد من غرابة هاته الطريق.

الأمر يتعلق بطريقة توسيع هذا المقطع الطرقي و عشوائية الأشغال من جهة، و كذا بعرض الطريق الذي يبدو ظاهريا أنه لا يتناسب و دفتر التحملات المتفق عليه، مما دفع غالبية مستعملي هاته الطريق التي باتت تصنف بطريق “الموت” تارة و بطريق “العار” تارة أخرى يتساءلون: “واش بغاو ينقصو من العرض ديال الطريق و لا كيفاش؟”.

و إذا كان هذا التساؤل سائدا لدى غالبية من يستعمل هذا المقطع الطرقي، فإن لسان حال آخرين يقول: “كون غير عطيتو الطريق تيساع و خليتوها كيف كانت، اللهم العمش و لا العمى لي درتو لينا”، بينما فئة ثالثة تتساءل: “متى ستنتهي هاته الأشغال لنرتاح من العذاب الذي عشناه لأزيد من سنتين؟”، الجواب في علم الغيب وحده…

ما رأيك؟
المجموع 4 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إلباييس: المغرب يفتح أجوائه ل”الأثرياء” وأصحاب الطائرات الخاصة

إلباييس: المغرب يفتح أجوائه ل”الأثرياء” وأصحاب الطائرات الخاصة

2022-01-19 / 3:03 مساءً
Photo of تازة.. درك بني فراسن يوقف مروّج مخدرات

تازة.. درك بني فراسن يوقف مروّج مخدرات

2022-01-19 / 2:25 مساءً
Photo of أكادير : ولاية الامن تكذب إدعاءات وجود عصابة إجرامية تخدر مواطنين

أكادير : ولاية الامن تكذب إدعاءات وجود عصابة إجرامية…

2022-01-19 / 1:56 مساءً
Photo of إلى وزير الصحة…قسم الولادة بسطات يعاني الويلات

إلى وزير الصحة…قسم الولادة بسطات يعاني الويلات

2022-01-19 / 1:39 مساءً
Photo of ضمنهم موظف أمن.. توقيف 7 أشخاص وحجز أزيد من مليار سنتيم بالبيضاء

ضمنهم موظف أمن.. توقيف 7 أشخاص وحجز أزيد من…

2022-01-19 / 12:49 مساءً
Photo of “حطّموا” 3 سيارات.. أمن البيضاء يوقف 10 مشجعين كرويين

“حطّموا” 3 سيارات.. أمن البيضاء يوقف 10 مشجعين كرويين

2022-01-19 / 11:14 صباحًا
Photo of المحكمة تأمر بإجراء خبرة طبية على شخص إرتكب مجزرة بتاونات

المحكمة تأمر بإجراء خبرة طبية على شخص إرتكب مجزرة…

2022-01-19 / 10:59 صباحًا
Photo of أمن سلا الجديدة يوقف أربعينيا متلبسا بمحاولة سرقة أسلاك نحاسية

أمن سلا الجديدة يوقف أربعينيا متلبسا بمحاولة سرقة أسلاك…

2022-01-19 / 10:10 صباحًا

المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة المغربية بفتح الحدود ورفع…

2022-01-19 / 8:00 صباحًا
Photo of 21 قتيلا و1938 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

21 قتيلا و1938 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2022-01-19 / 7:30 صباحًا

تعليق واحد

  1. عندي سؤال أنا أيضا: لماذا لم تفتح شطر طريق الولجة الجديد في سلا رغم الإنتهاء من الأشغال قبل كوفيد. ويبقى المواطن يعاني على الطرق المؤقتة المليئة بالحفر والضيقة؟
    من فضلكم هل من جواب؟ هل هناك مسؤول على الخط؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق