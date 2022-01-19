المحكمة تأمر بإجراء خبرة طبية على شخص إرتكب مجزرة بتاونات

2022-01-19 / 10:59 صباحًا
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ع محياوي _ هبة بريس

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، إجراء خبرة طبية على ثلاثيني متهم بقتل 4 أشخاص وإصابة عدد ٱخرين بجروح، بعدما هاجمهم بأداة حادة وعصي وحجارة في طريقهم بإحدى الدواوير نفوذ جماعة عين عائشة بإقليم تاونات.

وحددت أتعاب الخبير تؤديها الخزينة العامة على أن يخضع المتهم الذي ارتكب مجزرته في أبريل الماضي، لفحص سريري للتأكد من حالته الصحية النفسية عند إرتكابه هذه المجزرة .
وأمهلت ذات الغرفة الدكتور 3 أسابيع للقيام بهذه المهمة على أساس إعداد تقرير طبي مفصل عن الحالة الصحية للمتهم، وعلى ضوء ذلك ستحدد الخبرة مصير المتهم وما إذا كان سيودع في مستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية والنفسية، أو أنه سيحكم عليه بالعقوبة السالبة للحرية المناسبة لخطورة الفعل الجرمي الذي إرتكبه.

وكان المتهم يتلقى العلاج من مرضه النفسي ولم يتناول أدويته قبل أيام من ارتكاب الجريمة، إذ أجهز على امرأة مسنة عاتبته على اعتراضه سبيل أطفال عائدين من المدرسة، بعدما هوى على رأسها بضربتين قاتلتين.

ولم يكتفي بذلك بل أصاب زوجة ابنها بجروح بليغة عجلت بوفاتها، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى أربعة ضحايا بعد قتله طفلين، دون أن يسلم آخرون من نفس العائلة من الاعتداء بالعصي والحجارة وأداة حادة تسلح بها.

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