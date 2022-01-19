بعد تصريحات ملك إسبانيا.. حكومة مدريد تتودد للمغرب وتدعو لإقامة علاقات جيدة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

غيرت إسبانيا من مواقفها بخصوص علاقتها مع المغرب خلال الأيام الأخيرة، حيث بادرت لمد يد التعاون لإقامة علاقات جديدة مبنية على الاحترام و المصالح المشتركة بين مدريد و الرباط بعيدا عن كل الخلافات.

خطاب إسبانيا الجديد بخصوص المغرب انطلق من قصر العاصمة حيث صرح الملك فيليبي السادس خلال استقبال خص به أفراد السلك الدبلوماسي المعتمد في إسبانيا بأنه ينبغي على إسبانيا و المغرب السير معا من أجل الشروع في تجسيد علاقة قوية و متينة بدءا من الآن.

خطاب ملك إسبانيا جسدته حكومة بيدرو سانشيز الذي صرح يوم أمس بأن إسبانيا والمغرب يجمع بينهما تعاون استراتيجي في جميع المجالات، معتبرا المغرب شريكا استراتيجيا ينبغي أن تمضي معه إسبانيا قدما.

تصريحات كبار مسؤولي إسبانيا المسترسلة بخصوص المغرب لم تتوقف عند هذا الحد، فبعد الملك و رئيس الحكومة، صرحت إيزابيل رودريغيز الناطقة بإسم حكومة مدريد بأن المغرب بلد جار و صديق و حليف استراتيجي لإسبانيا.

و شددت المتحدثة بإسم حكومة سانشيز بأن البلدين سيتجاوزان كل الخلافات باعتبار المصالح المشتركة و التحديات الكبيرة التي تواجههما بشكل سوي، و هناك رغبة قوية من كلا الطرفين لبناء علاقات جديدة على أسس متينة في المستقبل القريب.

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