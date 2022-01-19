التكوين المهني.. وزارة التربية الوطنية تنفي ارتفاع تكاليف رسوم التسجيل
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“التعليم” تنفي تنظيم مباراة لتوظيف مساعدين إداريين بالأكاديميات الجهوية

2022-01-19 / 10:26 صباحًا
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هبة بريس

نفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، تنظيم مباراة لتوظيف 11205 مساعد إداري بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية.

وأفادت الوزارة في بلاغ توضيحي لها، اليوم الأربعاء، أن الإعلان الذي يتم تداوله بخصوص تنظيم مباراة لتوظيف 11205 مساعد إداري بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية مفبرك، ولا أساس له من الصحة.

وأكدت الوزارة على أن جميع البلاغات والإعلانات الرسمية الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الرسمية www.men.gov.ma وكذا صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ، وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة.

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