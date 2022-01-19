أمن سلا الجديدة يوقف أربعينيا متلبسا بمحاولة سرقة أسلاك نحاسية

هبة بريس - سلا

أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن سلا الجديدة على النيابة العامة المختصة، بداية الأسبوع الجاري، شخصا يبلغ من العمر 43 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة الأسلاك الهاتفية باستعمال الكسر وتعييب منشآت ذات منفعة عامة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس بمحاولة سرقة أسلاك نحاسية من داخل قناة تحت أرضية مجاورة لأحد مراكز توزيع الكهرباء بمنطقة سلا الجديدة، حيث أسفرت عملية التفتيش والجس الوقائي عن العثور بحوزته على منشار معدني وأداة حديدية تستعمل في تكسير الأقفال.

كما أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية احتمال تورط المشتبه فيه في ارتكاب خمس عمليات سرقة مماثلة باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي خلال السنة المنصرمة، والتي طالت كميات من الأسلاك النحاسية الخاصة بالربط الهاتفي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة يوم أمس الاثنين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0