بسبب “قرارات الإغلاق المفاجئة”.. “ريانير” تنسحب بصفة نهائية من المغرب

2022-01-19 / 10:08 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

قررت شركة الطيران المنخفضة التكلفة “ريانير”، الانسحاب بصفة نهائية من المغرب في ضربة جديدة موجعة لقطاع السياحة.

وكشفت صحيفة “مغرب انتلجنس” نقلا عن مصادرها، أن الشركة الايرلندية قررت الانسحاب بشكل نهائي ورسمي من المغرب شهر ماي المقبل، لافتة أن السبب يعود الى قرارات الإغلاق المفاجئة والغموض الذي يرافقها.

وكانت الشركة الايرلندية، قد أعلنت قبل أسابيع إلغاء جميع رحلاتها من وإلى المغرب ابتداء من دجنبر إلى غاية الأول فبراير 2022.

وبررت الشركة قرارها هذا بـ”غياب وضوح من قبل الحكومة المغربية بخصوص منع الحركة الجوية”، مشيرة الى أن القرار كان له أثر على 160 ألف عميل حتى الآن.

كما أشارت إلى أنها مضطرة لإلغاء جميع رحلاتها نحو المغرب التي كانت مقررة إلى غاية فاتح فبراير، وهو ما يجعل 230 ألف مسافر إضافي أمام تعثر مشاريع رحلاتهم”.

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‫8 تعليقات

  3. هذا ما كان العقلاء يحذرون منه. لأن قرارات ارتجالية غير مدروسة ستكون لها عواقب وخيمة سواء على المستوى الداخلي وهو مانشهده من فقر أو على المستوى الخارجي ما سيفقد الدولة مصداقيتها. وخطوة ريان اير هو البداية.

  4. بصراحة المغاربة عندهم الارتجالية في كل شيء واخر شيء يفكروا فيه هي مصلحة العميل . لذا تجد الشركات المغربية تفقد مصداقيتها يوم بعد يوم وعلى سبيل المثال الخطوط المغربية .

  5. بصراحة قرار صائب، نتمنى من جميع شركات الطيران انسحاب من المغرب، لأنه البلد الوحيد الذي يغلق حدوده الجوية مع جل الدول ويمنع السياح وحتى مواطنين من الدخول الى بلدهم وقضاء مصالحهم، نطالب من الحكومة المغربية فتح السياح في وجه الجميع، وفتح التأشيرات السياحية للأجانب، قم تعطيل مصالحنا الشخصية لمدة سنتين وحتى الآن لا وانا نعاني من نفس لأمر، حسبنا الله ونعم الوكيل

  8. بالفعل فالقرارات الإرتجالية للحكومة وعدم وضوح الرؤية سيغلق الأبواب أمام المستتمرين ويقتل المنافسة، فالمغرب الدولة الوحيدة في العالم التي تنفرد بغلق الحدود معتقدين بأنها الوسيلة للقضاء على الفيروس متناسين بأن أوميكرون مستفحل بيننا، والخوف كل الخوف من الناس في الداخل الحاملين للفيروس بدون شعور وغير الملقحين، أما الوافدون فهم ملقحون ويدخلون للمغرب بعد إجراء التحليلة اللازمة لاكتشاف المرض من عدمه.

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