بسبب “قرارات الإغلاق المفاجئة”.. “ريانير” تنسحب بصفة نهائية من المغرب

2022-01-19 / 10:08 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

قررت شركة الطيران المنخفضة التكلفة “ريانير”، الانسحاب بصفة نهائية من المغرب في ضربة جديدة موجعة لقطاع السياحة.

وكشفت صحيفة “مغرب انتلجنس” نقلا عن مصادرها، أن الشركة الايرلندية قررت الانسحاب بشكل نهائي ورسمي من المغرب شهر ماي المقبل، لافتة أن السبب يعود الى قرارات الإغلاق المفاجئة والغموض الذي يرافقها.

وكانت الشركة الايرلندية، قد أعلنت قبل أسابيع إلغاء جميع رحلاتها من وإلى المغرب ابتداء من دجنبر إلى غاية الأول فبراير 2022.

وبررت الشركة قرارها هذا بـ”غياب وضوح من قبل الحكومة المغربية بخصوص منع الحركة الجوية”، مشيرة الى أن القرار كان له أثر على 160 ألف عميل حتى الآن.

كما أشارت إلى أنها مضطرة لإلغاء جميع رحلاتها نحو المغرب التي كانت مقررة إلى غاية فاتح فبراير، وهو ما يجعل 230 ألف مسافر إضافي أمام تعثر مشاريع رحلاتهم”.

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