الصحة العالمية: كورونا لم تنته ومن المحتمل ظهور متحورات جديدة

هبة بريس - وكالات

لفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء إلى أن جائحة كوفيد-19 “لم تنتهِ بعد”، محذرا من الفكرة القائلة بأن المتحورة أوميكرون لا تسبب الأذى.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي في جنيف “تواصل أوميكرون اكتساح العالم. … لا تخطئوا، تتسبب أوميكرون في دخول المستشفيات وتوقع وفيات، وحتى الحالات الأقل خطورة تُثقل كاهل مؤسسات الرعاية الصحية”.

وأضاف “هذا الوباء لم ينته بعد ونظرا إلى التفشي الكبير لاوميكرون حول العالم فمن المحتمل ظهور متحورات جديدة”.

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