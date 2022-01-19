انقاذ 47 مهاجر سري فوق سواحل إقليم طانطان..

2022-01-19 / 12:09 صباحًا
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هبة بريس - أشعبان لحبيب

علم لدى مصدر أمني،أن فركاطة الإنقاذ التابعة للمندوبية الاقليمية للصيد البحري، تعمل بجنوب المحيط الأطلسي والمرابطة بميناء الوطية، قدمت يومه الاثنين المساعدة ل 47 مرشحا للهجرة غير الشرعية، ينحدر معظمهم من شمال المملكة، من بينهم 12 اجنبي من دول جنوب الصحراء، كانوا على متن قوارب مطاطية تقليدية الصنع.

وأوضح المصدر ذاته، أن قارب المهاجرين السريين إشتدت عليه الأمواج العاتية، وقوة الرياح مما استعجلوا في طلب الانقاذ قبل أن يصبحوا طعاما للاسماك، وهو الأمر الذي تفاعلت معه الفركاطة المسمات Assa، حيث انطلقت فور توصلها بإتصال طلب الإغاثة من ميناء الوطية التابع لإقليم طانطان نحو نقطة تواجدهم الذي حددها الرادار.

رغم صعوبة الأحوال الجوية وعلو الأمواج، حيث استطاعوا أن يأمنوا حياة جميع الأشخاص الذين كانوا على متن قارب مطاطي و تم إنقاذهم من موت محقق، والذين كانوا في حالة صحية متدهورة بسبب انخفاض درجة الحرارة والبرد القارس.

وأكدت المصادر ذاتها، أن مختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية وكذا مصالح الدرك الملكي معززين بسيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية، قد هرعت إلى رصيف الميناء المذكور في إنتظار وصول فركاطة الإنقاذ.

حيث تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة، قبل أن يتم تسليمهم إلى عناصر الدرك الملكي الترابي لأجل للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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