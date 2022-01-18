هيئة الأدوية الأوروبية تؤكد سلامة لقاحات كوفيد للحوامل

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي أن الدراسات التي أجريت على الحوامل خلصت إلى أن لقاحي كوفيد-19 الأكثر استخداما لا يشكلان أي خطر على الأمهات أو الأطفال.

وقالت الهيئة إن الأبحاث التي شملت نحو 65 ألف امرأة أظهرت “أدلة متزايدة” على أن لقاحي “فايزر” و”موديرنا” لم يسببا مضاعفات أثناء الحمل، وأن “اللقاحين وفرا كذلك حماية إضافية من خطر دخول المستشفى والوفاة، خصوصا في أواخر الحمل”.

وذكرت أن الدراسات “لم تعثر على أي علامة على زيادة خطر حدوث مضاعفات الحمل أو الإجهاض أو الولادة المبكرة أو آثار سلبية على الأجنة بعد تلقي الأم لقاحا معدا بتقنية الحمض النووي المرسال mRNA”، التي تستخدمها شركتا “فايزر” و”موديرنا”.

وقالت إن الحمل نفسه ارتبط بزيادة مخاطر الإصابة بكوفيد المصحوب بأعراض حادة في الثلث الثاني والثالث من الحمل، لذا يجب أن تتلقى الأمهات الحوامل اللقاح، مؤكدة أنها ستراجع بيانات اللقاحات الأخرى التي سمحت بها “عند توفرها”.

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