أمن كلميم يفكك عصابة بعد عمليات سرقة طالت مواطنين

2022-01-18 / 11:06 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن فرقة الدراجين التابعة لأمن كليميم، تمكنت مساء أمس الإثنين، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف مع التهديد بالسلاح الأبيض، بعد إيقاف أربعة من أفرادها، من بينهم حدث جانح.

وحسب مصادر مطلعة، فإن إيقاف المشتبه فيهم، جاء بعد عمليات البحث والتحريات الميدانية التي قامت بها الفرقة الأمنية المذكورة، بعد مجموعة من البلاغات التي تلاقتها ديمومة منطقة أمن كلميم، و بشكل إستعجلي تم تحديد هوية زعيم العصابة، الذي تم إلقاء القبض عليه بمحيط إعدادية وادنون بالقرب من الكورنيش، حيث مكنت عملية استنطاقه من إيقاف مشاركين له في النشاط الإجرامي وهم في حالة تلبس و بحوزتهم مسروقات عبارة عن هواتف نقالة تخص الضحايا.

التحقيقات الأولية كشفت أن الموقوفين متورطين في قضايا تتعلق باعتراض سبيل المارة بالجوانب المحيطة بالمؤسسة التعليمية المذكورة و بفضاء الكورنيش.

هذه العملية تأتي في إطار الجهود التي تبدلها مصالح أمن كليميم، للتصدي لمختلف مظاهر الجريمة وسعيها إلى تدعيم معايير الفعالية وتجويد الخدمات الأمنية لفائدة المواطن ضمانا لأمنه وسلامته.

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