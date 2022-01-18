المغرب يضمن صدارة المجموعة الثانية بتعادله مع الغابون

2022-01-18 / 10:18 مساءً
22
هبة بريس

تعادل المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الغابوني بهدفين لمثلهما، مساء اليوم الثلاثاء بملعب أحمدو أهيدجو بياوندي، لحساب لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

وسجل وسجل جيم أليفيناه الهدف الأول للمنتخب الغابوني في الدقيقة 21، وأدرك سفيان بوفال التعادل في الدقيقة 73، ثم سجل نايف أكرد هدفا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 81، ليوقع بعدها أشرف حكيمي الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 84.

هذا التعادل حسم به المنتخب الوطني المغربي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما ضمن المنتخب الغابوني تأهله باحتلاله المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

فيسبوك تويتر

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر حظر ارتداء الحجاب في المنافسات الرياضية

فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر حظر ارتداء الحجاب في المنافسات…

2022-01-19 / 4:15 مساءً
Photo of بعد التعادل أمام الغابون.. المنتخب الوطني يخسر نقاطا في تصنيف “الفيفا”

بعد التعادل أمام الغابون.. المنتخب الوطني يخسر نقاطا في…

2022-01-19 / 4:05 مساءً
Photo of بعد تصدره المجموعة.. هاته المنتخبات التي قد يواجهها أسود الأطلس في الثمن

بعد تصدره المجموعة.. هاته المنتخبات التي قد يواجهها أسود…

2022-01-19 / 12:08 مساءً
Photo of خاليلوزيتش : مباراة الغابون “درس جيد“ لبقية المنافسات

خاليلوزيتش : مباراة الغابون “درس جيد“ لبقية المنافسات

2022-01-19 / 9:30 صباحًا
Photo of تصفيات مونديال قطر.. الفيفا يقرر إلغاء كافة البطاقات قبل إجراء الملحق

تصفيات مونديال قطر.. الفيفا يقرر إلغاء كافة البطاقات قبل…

2022-01-18 / 3:16 مساءً
Photo of لهذه الأسباب لم يعد يحظى المنتخب الجزائري بتعاطف المغاربة

لهذه الأسباب لم يعد يحظى المنتخب الجزائري بتعاطف المغاربة

2022-01-18 / 1:24 مساءً
Photo of معلومات عن الموريتاني حكم الأسود و الغابون.. مهندس تكون بفرنسا و اختمرت تجربته بالمغرب

معلومات عن الموريتاني حكم الأسود و الغابون.. مهندس تكون…

2022-01-18 / 10:38 صباحًا
Photo of جوائز الفيفا.. روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب لعام 2021

جوائز الفيفا.. روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب لعام 2021

2022-01-18 / 9:55 صباحًا
Photo of التدجين العسكري والسياسي وراء تراجع مستوى المنتخب الجزائري

التدجين العسكري والسياسي وراء تراجع مستوى المنتخب الجزائري

2022-01-17 / 7:52 مساءً
Photo of خاليلوزيتش عن مباراة الغابون: “ستكون تغييرات لكن هدفنا هو الفوز”

خاليلوزيتش عن مباراة الغابون: “ستكون تغييرات لكن هدفنا هو…

2022-01-17 / 5:00 مساءً

‫22 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق