المغرب يضمن صدارة المجموعة الثانية بتعادله مع الغابون

هبة بريس

تعادل المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الغابوني بهدفين لمثلهما، مساء اليوم الثلاثاء بملعب أحمدو أهيدجو بياوندي، لحساب لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

وسجل وسجل جيم أليفيناه الهدف الأول للمنتخب الغابوني في الدقيقة 21، وأدرك سفيان بوفال التعادل في الدقيقة 73، ثم سجل نايف أكرد هدفا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 81، ليوقع بعدها أشرف حكيمي الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 84.

هذا التعادل حسم به المنتخب الوطني المغربي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما ضمن المنتخب الغابوني تأهله باحتلاله المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

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