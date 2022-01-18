المغرب يضمن صدارة المجموعة الثانية بتعادله مع الغابون

2022-01-18 / 10:18 مساءً
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هبة بريس

تعادل المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الغابوني بهدفين لمثلهما، مساء اليوم الثلاثاء بملعب أحمدو أهيدجو بياوندي، لحساب لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا للأمم الكاميرون 2021.

وسجل وسجل جيم أليفيناه الهدف الأول للمنتخب الغابوني في الدقيقة 21، وأدرك سفيان بوفال التعادل في الدقيقة 73، ثم سجل نايف أكرد هدفا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 81، ليوقع بعدها أشرف حكيمي الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 84.

هذا التعادل حسم به المنتخب الوطني المغربي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما ضمن المنتخب الغابوني تأهله باحتلاله المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

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تعليق واحد

  1. مستوى المنتخب متذبذب ولاينتظر منهم الكثير.مستواهم متوسط ومحدود مليىء بالأخطاء البدائية وهناك لاعبون لايلعبون مع فرقهم وينادي عليهم المدرب.الحارس بونو وحكيمي وسايس وبوفال وقلة قليلة من يقوم بمجهود اما الباقي فهم عالة على المنتخب.مستوى المنتخب ضد الغابون لايبشر بخير ولايعطي انطباعا ان المنتخب سوف يذهب بعيدا.اذا اقصي المنتخب فارجعوا بما تبقى من المواد الغذائية هناك من يحتاجها بالمغرب خاصة في ظرفية كورونا.

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