جولة المبعوث الأممي للصحراء ..الـPPS يدعو إلى اجتماع بالبرلمان
دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى عقد اجتماع للجنة بحضور وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة.
وشدد رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية على عقد الاجتماع بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، للتداول حول “نتائج جولة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية”
وأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا.
وتندرج الزيارة الإقليمية لدي ميستورا في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602، المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر 2021، الذي جددت فيه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعوتها كل الأطراف لمواصلة مشاركتهم في مسلسل الموائد المستديرة.
وعبر المغرب عن التزامه باستئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة.
تعليق واحد
مجرد تساؤل.
ما هو مضمون قرار 2602 !!!؟؟؟
دي ميستورا ومن ويهمه الموضوع ملتزمون بتنفيذ مخرجات قرار مجلس ألأمن رقم:2602/2021 كما تنص عليه الفقرة 13 منه والذي صاغته أمريكا في 16 فقرة، لم تشر ولا واحدة إلى الحكم الذاتي أو الموائد المستديرة و وصف الصحراء “بالمغربية” وسكانها “بالشعب”، ونص على ما يلي:
الفقرة 4 تضمنت ” دون شروط مسبقة”. ما يعني أن الحكم الذاتي أصبح في خبر كان.
الفقرتين 4 و 7 تضمنتا عبارة “تقرير مصير الشعب الصحراوي”. مما يعني أن تقرير المصير لم يعفو عليه الزمن وأن هناك شعب صحراوي وليس مغربي.
الفقرات 2، 4، 6، 7، 12 و16 تضمنت عبارة “الطرفين”. مما يعني المغرب والبوليزاريو، ولا ثالث لهما.
الفقرة 7 تضمنت عبارة ” المفاوضات المباشرة”. مما يعني لا موائد مستديرة.
الفقرة 16 تضمنت عبارة “يحث الأطراف والدول المجاورة على المشاركة بشكل مثمر مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ” مع التشديد على عبارة “يحث” وليس “إلزام” الأطراف والدول المجاورة منهم الإتحاد الإفريقي وإسبانيا.
الفقرات 2،3،4، 9،10،11، 13 وصفت الصحراء “بالغربية ” وليس “المغربية” مما جعل تغريدة ترامب في مهب الريح.