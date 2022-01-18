مطارات المملكة..ارتفاع حركة النقل الجوي بـ 38,9 في المائة خلال سنة 2021

هبة بريس

سجلت حركة النقل الجوي التجاري بمطارات المملكة أكثر من 9,9 مليون مسافرا خلال سنة 2021، بزيادة نسبتها 38,9 في المائة مقارنة مع 2020، وفقا للمكتب الوطني للمطارات.

وأوضح المصدر ذاته أنه خلال الموسم الصيفي 2021، ومع استئناف الرحلات الجوية، التي تزامنت مع إطلاق عملية مرحبا 2021 تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، سجلت حركة النقل الجوي الدولي تحسنا ملموسا حيث استقبلت مطارات المغرب أزيد من 3,56 مليون مسافر عبر 31 ألف و255 رحلة جوية خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى 31 غشت 2021، وهو ما يمثل معدل استرداد قدره 64,67 في المائة من حركة النقل الجوي المسجلة خلال سنة 2019.

وأضاف المكتب أنه باستقباله 4 ملايين و150 ألفا و15 مسافرا، سجل مطار محمد الخامس خلال سنة 2021 نموا بنسبة 38,4 في المائة مقارنة مع سنة 2020، وتراجعا بنسبة 59,76 في المائة مقارنة مع سنة 2019، مشيرا إلى أن مطارات تطوان وكلميم والداخلة والناظور وطنجة حققت أعلى معدلات استرجاع مقارنة مع حركة النقل الجوي المسجلة خلال سنة 2019، وذلك على التوالي بنسب : 153 في المائة، و87 في المائة، و76 في المائة، و75 في المائة، و64 في المائة.

وبخصوص حركة النقل الجوي الداخلي، فقد تم استقبال مليون و582 ألف و220 مسافرا خلال سنة 2021، بزيادة قدرها 39,60 في المائة مقارنة مع سنة 2020، وبتراجع قدره 47,37 في المائة مقارنة بسنة 2019.

وفي ما يخص حركة النقل الجوي الدولي، فقد سجلت زيادة بـ 38,77 في المائة مقارنة مع سنة 2020، وانخفاضا بنسبة 62,13 في المائة مقارنة مع سنة 2019، مع 8 ملايين و356 ألفا و387 مسافرا وهو ما يمثل 84 في المائة من الحركة الإجمالية للنقل الجوي.

وباستثناء دول المغرب العربي وأمريكا الجنوبية، فقد سجلت حركة النقل الجوي مع باقي الأسواق تحسنا مقارنة مع سنة 2020. وقد سجلت أحسن الأرقام مع أسواق أمريكا الشمالية (+82,38 في المائة)، وأوروبا (+42,53 في المائة)، والشرق الأوسط والأقصى (+33,58 في المائة) مقارنة مع سنة 2020.

وبلغت حركة الطائرات المسجلة خلال سنة 2021 بمطارات المملكة 104 ألف و36 حركة بزيادة قدرها 42,02 في المائة مقارنة مع سنة 2020، وبتراجع قدره 50,59 في المائة مقارنة مع 2019. واستحوذ منها مطار محمد الخامس على 43,34 في المائة، ومطار مراكش المنارة على 14,26 في المائة، ومطار طنجة بن بطوطة على 9,54 في المائة.

من جانبه، سجل نشاط الشحن الجوي خلال سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 13,94 في المائة مقارنة مع سنة 2020، وانخفاضا بنسبة 27,19 في المائة مقارنة مع سنة 2019، حيث تم تسجيل 69.981,49 طن، مقابل 61.419,26 طن المسجلة خلال الفترة نفسها من 2020، و96.120,76 طن خلال سنة 2019.

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