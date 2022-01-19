21 قتيلا و1938 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع
لقي 21 شخصا مصرعهم وأصيب 1938 آخرون بجروح، إصابات 79 منهم بليغة، في 1495 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى16 يناير 2022.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 39 ألفا و493 مخالفة، وإنجاز 7108 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفا و385 غرامة صلحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و819 ألفا و575 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و938 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7108 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 324 مركبة.