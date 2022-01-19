21 قتيلا و1938 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

هبة بريس

لقي 21 شخصا مصرعهم وأصيب 1938 آخرون بجروح، إصابات 79 منهم بليغة، في 1495 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى16 يناير 2022.‏

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون ‏إشارة وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق وتغيير الاتجاه غير ‏المسموح به، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.‏

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 39 ألفا و493 مخالفة، وإنجاز 7108 محاضر أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفا و385 غرامة صلحية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين ‏و819 ألفا و575 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و938 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7108 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 324 مركبة.‏

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