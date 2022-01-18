شركة “ARMA ” لتدبير مرفق النظافة بطنجة الشرقية تستعرض أسطولها الجديد + فيديو

هبة بريس - مكتب طنجة

قدمت شركة “ARMA ” لتدبير مرفق النظافة بمنطقة طنجة الشرقية ، أمس الاثنين 17 يناير 2022، عينة نموذجية من أسطولها الخدماتي الجديد كليا، والذي سيعوض الأسطول المؤقت الذي بدأت العمل به سابقا.

تقديم الأسطول الجديد لشركة “ARMA ” تم بحضور الحبيب الغلمي الكاتب العام لولاية جهة طنجة تطوان الحسينة،و منير ليموري رئيس جماعة طنجة إلى جانب ممثلي السلطات المحلية، ورئيسة المصلحة الدائمة للمراقبة بشرى الإدريسي، ونور الدين البدراوي المدير العام للمصالح، بالإضافة إلى مسؤولي شركة “أرما”

وخلال هذه المناسبة صرح إدريس عثماني مدير العمليات، في شركة “أرما” أن هذا التقديم الرسمي للآليات والموارد المادية يدخل في إطار التدبير المفوض بين جماعة طنجة وشركة أرما.

وأكد عثماني أن هذه الآليات تستجيب لبنود دفتر التحملات وكذلك للتقنيات المعتمدة في الدول المتقدمة التي تتميز بجودتها العليا، موضحاً في نفس السياق أن هذه الآليات تشمل كل من جمع النفايات المنزلية والكنس الميكانيكي والغسل الميكانيكي وغسل الحاويات وأنها أيضا تتوفر على عناصر متطورة بحكم عملية جمع النفايات تتم عبر سائق داخل المقطورة بدقة وسرعة عاليا والجودة في التنفيذ.

كما أشار سيد عثماني أن كل هذه الوسائل التقنية المتطورة تتوفر على نظام تتبع عن بعد يتيح للشركة أو المفوض له مراقبة جميع الخدمات التي تقدمها الشركة

وختم حديثه، مؤكداً أن مدينة طنجة لها مكانة خاصة وطنيا ودوليا بعتبارها بوابة المغرب وبحكم توفر شركة أرما على هذه الإمكانيات البشرية والمادية ستجعل من مدينة طنجة متميزة بنظافة عاليا من خلال تظافر جهود الجميع.

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