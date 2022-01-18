إقصاء وكالات الأسفار من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي

2022-01-18 / 7:34 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

أعلن الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، عن تلقيه و باستغراب كبير البلاغ الصادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي أطلقت عليه المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم.

الاتحاد الوطني لوكالات الاسفار للاتحاد العام للمقاولات والمهن، عبر في بلاغ صحفي، عن استنكاره وبشدة تهميش الوزارة لقطاع وكالات الأسفار من هذا الدعم علما أن هذا القطاع لم يستفد من أي برنامج حكومي داعم باستثناء تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم المخصص لمستخدمين بالقطاع السياحي والمطاعم المصنفة وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة6 اشهر .

وواصل البلاغ مؤكدا على أن وكالات الأسفار أقصيت من الاستفادة من تدابير أخرى أقرتها الحكومة لقطاع النقل السياحي والقطاع الفندقي كتاجيل آجال استحقاق القروض البنكية والاعضاء من الضريبة المهنية المستحقة لسنتي 2020 و 2021 ودعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم.

واعتبر البلاغ أنه، :”وأمام هذا الاجحاف والتهميش والاقصاء ولا مبالاة الإقصاء فإن الاتحاد الوطني لوكالات الأسفار يندد ويستنكر هذا القرار ويطالب تدخل عاجل للسيد رئيس الحكومة والسيدة الوزيرة من أجل مراجعة هذا القرار وإضافة مهنيي وكالة الاسفار ضمن المستفيدين من المخطط الاستعجالي لدعم القطاع السياحي خصوصا وأن قطاع وكالات الاسفار يعتبر من القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وان مجموعة من مهنييه قد تعرضوا للافلاس”.

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