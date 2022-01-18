بن سليمان : احتجاجات منخرطي مشروع اندلسيا بيتش والمكتب المسير يوضح

هبة بريس

تجاوبا مع الوقفات الاحتجاجية التي يقوم بها بعض المنخرطات والمنخرطين في مشروع “اندلسيا بيتش” بدعوى عدم فتح باب الحوار معهم وعدم تقديم الحساب لهم من طرف المكتب المسير فإن هذا الأخير اصدر بلاغ توضيحي أشار فيه الى ما يلي:

– إن المكتب المسير وإيمانا منه بأن الحوار والحوار البناء والجاد هو الوسيلة الحضارية لحلحلة جميع الإشكالات التي تعيق الوصول للتسليم النهائي للمشروع الذي يضم 744 شقة. وسيرا على هذا المبدأ أجرى المكتب المسير في شخص رئيسه وأعضائه عددا من اللقاءات التواصلية الرسمية ناهيك عن اللقاءات الهامشية، حيث قدم الرئيس لائحة المتعثرين ووضع ملفات المنخرطات والمنخرطين رهن الاشارة للإطلاع عليها وعلى أداءاتهم بشكل مفصل.

– فيما يخص الجانب المالي: خلال كل لقاء تواصلي يقدم رئيس الودادية أسباب المعيقات المالية. والتي حصرها في:

ـ عدم وفاء عدد كبير من المنخرطات والمنخرطين بالتزاماتهم المالية تجاه الودادية، موضحا أن طبيعة السكن التضامني تفرض استيفاء العدد الكلي للمنخرطين بالمشروع والبالغ عددهم 744 منخرط وأدائهم جميع مساهماتهم المالية التي تحدد بشكل نهائي عند انتهاء الأشغال الكلية للمشروع.

ـ استحالة استقطاب منخرطات ومنخرطين جدد بفعل السمعة السيئة التي أصبحت تضفيها بعض الأفعال المقصودة على المشروع والتي أضرت بالمصالح المشتركة لعموم المنخرطات والمنخرطين.

– فيما يخص تقدم الأشغال: فكما كان متفقا عليه في جميع اللقاءات التواصلية تم إعطاء الأولوية للشطر الأول الذي يعتبر قاعدة المشروع. وهو الأمر الذي يتم تنفيذه بخطى حتيتة على أن يتم الانتهاء الكامل من جميع الأشغال الخارجية قبل حلول شهر يونيو بحول الله مع قوته.

مع الاشارة، أن أكثر من 50 في المائة من منخرطات ومنخرطي شقق الشطر 2 و3 و4 انخرطوا فعليا في عملية التشطيب. كما أن أشغال التجهيز في طور الانجاز بهذه الأشطر كذلك.

– فيما يتعلق بالجمع العام: إن المكتب المسير لم يذخر جهدا في مطالبة السلطة الوصية بعقد الجمع العام. إلا أن طلباتها قوبلت بالرفض بعلة حالة الطوارئ الصحية التي لا تزال البلاد تحت تأثيرها. وبالتالي فإن المكتب المسير يتعهد وفق القانون الأساسي بتقديم التقريرين المالي والأدبي للمناقشة والتصويت أمام الجمع العام الذي يعتبر سيد نفسه.

ولا يفوت المقام أن نذكر عموم المنخرطات والمنخرطين أن التكلفة التقديرية للمشروع تبقى إلى الآن هي الأقل مقارنة بالمشاريع المتواجدة بمنطقة المنصورية والمناطق السياحية. كما حرص المكتب المسير على الالتزام بالتمويل الذاتي للمشروع من أموال المنخرطين دون اللجوء إلى القروض البنكية التي قد تؤدي إلى ضياع حقوقهم وتبخر المشروع.

ويستغرب المكتب المسير لجوء من يؤطرون الوقفات الاحتياجية الى الاستعانة بمنخرطي وداديات أخرى وعمال بعض الشركات المفلسة الذين لا تربطهم أية علاقة بمشروع أندلسيا بيتش.

وتجدر الاشارة أن الهدف الوحيد لبعض المحرضين هو استرجاع مبالغهم المالية ضدا على القانون الأساسي للودادية، مع العلم أن الاستجابة لطلبهم سيؤثر لا محالة على السير العادي للمشروع. كما أن بعض الأفراد أصبحت نواهم ظاهرة للعيان بعدما صرحوا ما مرة أنهم لا مانع لديهم من إفشال المشروع والزج به في المحاكم.

وفي الختام يؤكد المكتب المسير أن باب الحوار يبقى مفتوحا في وجه جميع المنخرطات والمنخرطين الجادين والذين يؤكدون في كل مناسبة حرصهم على إنجاح المشروع وتسلم شققهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0