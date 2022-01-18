موانئ البيضاء-سطات شكلت أكثر من 75% من إجمالي حركة الموانىء خلال 2021

هبة بريس

شكلت موانئ جهة الدار البيضاء-سطات، سنة 2021، أكثر من 75 في المائة من إجمالي حركة الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ (ANP ) ، مع تركيز التبادلات حول موانئ الدار البيضاء-الجرف الأصفر التي شهدت عبور 64 مليون طن (طن متري) أي 70,5 في المائة من التدفقات.

وأوضحت الوكالة الوطنية للموانئ ، أن ميناء الجرف الأصفر أكد ريادته بحصة تناهز 39 في المائة من إجمالي حركة الموانئ ، مشيرة إلى أن هذا الميناء، الذي شهد عبور 35,1 مليون طن متم سنة 2021، سجل انخفاضا بنسبة 5,4 بالمائة في التدفقات مقارنة بالعام الماضي .

وأكدت الوكالة أن هذا الاتجاه التنازلي يرجع بشكل أساسي إلى انخفاض حركة الأسمدة (-8,8 في المائة) والفحم (-3,3 في المائة) والكبريت (-9,1 في المائة) والحبوب (-16,5 في المائة) والأمونيا (-12,9 في المائة)، مبرزة أن صادرات حامض الفوسفوريك سجلت زيادة بنسبة 19,4 في المائة مع حجم يقارب 1,9 مليون طن، في حين زادت حركة الديزل بنسبة 10,5 في المائة ليبلغ إجمالي حجمها 2,1 مليون طن.

وبخصوص ميناء الدار البيضاء، الذي حصل على المرتبة الثانية من حيث الحصة (حوالي 32 في المائة من إجمالي حركة الموانئ)، فقد شهد عبور 29 طن متري عند متم 2021، مع تسجيل تراجع ب4,3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ويعزى هذا الاتجاه، وفقا للوكالة الوطنية للموانئ، بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في واردات الحبوب (-21,5 في المائة) والفوسفاط (-5,3 في المائة) والأعلاف الحيوانية (-18,2 في المائة)، مشيرة إلى أن حركة الحاويات والسكر عرفت زيادة ب +4,7 في المائة و+12,2 في المائة .

وفي ما يتعلق بميناء المحمدية (5,2 في المائة من إجمالي حركة المرور)، فقد شهد لأول مرة منذ عام 2017 انعكاسا في الاتجاه التنازلي الذي ميز الأحجام التي تمر عبر هذا الميناء .

وأوضحت الوكالة الوطنية للموانئ أن نشاط هذا الميناء سجل انتعاشا بنسبة 4,9 في المائة برسم سنة 2021، بفضل زيادة واردات الديزل بنسبة 12,4 في المائة، بحجم إجمالي قدره 2,3 مليون طن، مشيرة إلى أن حركة البوتان عرفت تراجعا بنسبة 2,7 في المائة مع حجم بلغ 1,3 طن متري.

وبحجم إجمالي بلغ 91 مليون طن، عرف تدفق البضائع التي مرت عبر الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ برسم سنة 2021، زيادة بنسبة 3,5 في المائة مقارنة بعام 2019.

ومقارنة بسنة 2020، التي كانت سنة استثنائية تميزت بواردات ضخمة لتكوين مخزون أمني من الحبوب وعلف الماشية، سجل نشاط الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ انخفاضا طفيفا بنسبة 1,6 في المائة خلال سنة 2021.

ومع أخذ في الاعتبار حجم الواردات لسنة عادية بالنسبة للسلع المذكورة، فإن حجم نشاط الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ خلال سنة 2021 سيظهر اتجاها إيجابيا بنسبة 1,6 في المائة .

وتم نقل هذه الأحجام من قبل 9846 سفينة تجارية، رست في الموانئ التي تديرها الوكالة الوطنية للموانئ خلال عام 2021، أي بتراجع طفيف بنسبة 1 في المائة مقارنة بعام 2020

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