إنقاذ 45 مرشحا للهجرة السرية قبالة سواحل طرفاية

هبة بريس

أنقذت سفينة صيد، اليوم الثلاثاء، على بعد 39 ميلا بحريا شمال ميناء طرفاية، قاربا واجه صعوبات وعلى متنه 45 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم 09 قاصرين، وذلك حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

وينحدر هؤلاء المرشحون للهجرة، الذين تم إنقاذهم، من عدة مدن بالمملكة. وقد انطلقوا السبت المنصرم من سواحل مدينة أكادير.

وأضاف المصدر نفسه أنه، بعد ثلاثة أيام من الإبحار، نفد البنزين من القارب.

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