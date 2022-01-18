إنقاذ 45 مرشحا للهجرة السرية قبالة سواحل طرفاية
هبة بريس
أنقذت سفينة صيد، اليوم الثلاثاء، على بعد 39 ميلا بحريا شمال ميناء طرفاية، قاربا واجه صعوبات وعلى متنه 45 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم 09 قاصرين، وذلك حسب ما علم لدى السلطات المحلية.
وينحدر هؤلاء المرشحون للهجرة، الذين تم إنقاذهم، من عدة مدن بالمملكة. وقد انطلقوا السبت المنصرم من سواحل مدينة أكادير.
وأضاف المصدر نفسه أنه، بعد ثلاثة أيام من الإبحار، نفد البنزين من القارب.
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21 تعليقات
الشباب يغادر وطنه وذالك انعدام فرص العمل وبالاخص الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا واجازات كما فعل وزير التعليم في حق هؤلاء الاجازيين القرار التافه في تحديد السن للجوء إلى اجتياز امتحان المباراة التعليم ..هل هذا لايؤدي إلى الهجرة السرية عبر قوارب الموت والمغامرة بحياتهم.. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم….