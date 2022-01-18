إنقاذ 45 مرشحا للهجرة السرية قبالة سواحل طرفاية
هبة بريس
أنقذت سفينة صيد، اليوم الثلاثاء، على بعد 39 ميلا بحريا شمال ميناء طرفاية، قاربا واجه صعوبات وعلى متنه 45 مرشحا للهجرة السرية، من بينهم 09 قاصرين، وذلك حسب ما علم لدى السلطات المحلية.
وينحدر هؤلاء المرشحون للهجرة، الذين تم إنقاذهم، من عدة مدن بالمملكة. وقد انطلقوا السبت المنصرم من سواحل مدينة أكادير.
وأضاف المصدر نفسه أنه، بعد ثلاثة أيام من الإبحار، نفد البنزين من القارب.
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شباب عاطلين عن العمل يقومون بتضحية حياتهم من أجل لقمة العيش وعيشة راضية مرضية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المسبب الرئيسي لذالك هو الحكومة الجديدة التي لم تضع حلا مناسبا يرضي الجميع…
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شباب المغرب تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي يعيشها بالاخص في هذه الجائحة لهذا يقومون بالهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
يجب على السلطات الأمنية أن تشدد المراقبة في الحدود الشواطئ من أجل حماية شبابنا من الهجرة السرية عبر قوارب الموت…
لماذا يدق جرس الخطر على شبابنا الذي يضحي بنفسه من أجل العيش السعيد… عبر قوارب صغيرة الحجم قوارب الموت التي تؤدي به الى الهلاك…
المشكل الكبير من هذه الظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت هو الحكومة يسببها شبابنا يضحي بنفسه….ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على الحكومة أن تراعي متطلبات شبابنا الذي يضحي بنفسه إلى الموت …ايجاد فرص العمل للشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة جدا حتى لايفكر في الهجرة السرية عبر قوارب الموت…
اعتقد ان الظروف الصعبة الراهنة الإجتماعية والاقتصادية هما المسبيبان في الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
البطالة والتشرد والارتفاع الساروخي في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة التي تجعل الشباب يهاجرون في قوارب الموت ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في هذه الحكومة التي لحد الآن لم تجد حلا مناسبا يرضي الجميع من أجل الحد من هذه الظاهرة الهجرة السرية…..
إذا قمنا باحصاء هؤلاء المهاجرين السرين نجد نصف المغاربة مهاجرين الى أروبا هروبا من القهر والتعسف والتشرد والمجاعة وووووو حسبي الله ونعم الوكيل فيهم…
هل بالفعل تم انقاد هؤلاء المهاجرين … الم يتم انقادهم كانت ستكون كارثة كبرى لايحمد عقباها حسبي الله ونعم الوكيل فيهم…
اصبح الوضع صعب للغاية يجب على الحكومة الجديدة أن تحد من هذه الظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت لقد ذهبوا ضحيتها شباب كثر…
هناك بعض الشباب لايفكر في حياته او موته غرده هو الهروب من هذه العيشة المرة … هناك من ترك أمه تتعذب من فراق ابنها …هناك من ترك أبنائه صغار وووووو والسبب هو الحكومة الجديدة…
الأمر صعب للغاية بالنسبة لي الآباء و الأمهات على فراق أبنائهم وتعرضهم إلى الموت.. والحكومة ولا هي هنا هههههههههههه.
منذ زمان والمغرب يعرف هذه الظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت وليومنا هذا الحكومة لم تجد حلا مناسبا للحد منها…
كل مرت يطلقون سراحهم وبعض الأحيان تكون تلعب الرشوة تدور بين الأمن ورئيس منظم الهجرة السرية….ويتركونهم في مغامراتهم…يغادرون الوطن بطرق غير شرعية…
هناك بعض الأمن لا يوقفونهم ويتركونهم يضحون بانفسهم إلى التهلكة على علم يطلبون النجدة ولكن للاسف الشديد بدون جدوى….
أكثر مهاجرين غير شرعيين هم الأفارقة أكثر عرضة للخطر مما يتراكمون بكثرة في المغرب ولا يتم رحيلهم إلى بلدهم مما تكثر عندنا البطالة والتشرد هههههههههههه.
إنها الظروف والمعانات التي يعاني منها شباب المغرب جد متدهورة بالاخص ونحن نعيش هذه الوضعية الوبائية ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم اتقوا الله في شبابنا الذي يفضل الموت بدل عيش الحقرة والميز العنصري في جميع القطاعات بالمغرب وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم…
يجب على السيد رئيس الحكومة اخنوش ان يراعي لهؤلاء المهاجرين والحد من هذه الظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحيتها ابرياء وان يقوم بالتغيير والاصلاح في كثرة الاستثمارات في جل أنحاء المملكة حتى نحد من هذه الظاهرة…الحل بين أيدي الحكومة هههههههههههه.