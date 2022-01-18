هزة أرضية بقوة 4,7 درجات بعرض ساحل إقليم العيون

هبة بريس

أعلن المعهد الوطني للجيو-فيزياء عن تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4,7 درجات على سلم ريشتر، اليوم الثلاثاء، بعرض ساحل إقليم العيون.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم العيون، وقعت على الساعة الثانية و45 دقيقة و22 ثانية (توقيت غرينيتش+1).

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الهزة سجلت على عمق 10 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 27.325 درجة شمالا، وخط الطول 14.080 درجة غربا.

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