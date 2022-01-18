السكوري: “مابغيناش نفرقو الفلوس على الناس لكن بغينا نخدموهوم في ظروف ملائمة”

هبة بريس - الرباط

استعرض يونس السكوري، وزير المقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، أهداف برنامج أوراش الذي أعطت الحكومة انطلاقته قبل أيام.

وقال السكوري في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، “حنا ما بغيناش نفرقو الفلوس على الناس غا هكاك، لأن ذلك لن يفيدهم في شيء مستقبلا، لكننا وضعنا برنامج حقيقي للتشغيل يتناسب وحاجيات محلية، ويتضمن أوراشا تنفذ على أرض الواقع.”

وأضاف الوزير أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لضمان رواتب مناسبة “السميك” لفائدة العاملين ببرنامج “أوراش”، إضافة إلى تمكينهم من الاستفادة من حقوقهم “التصريح بصندوق الضمان الاجتماعي”، وكذا خلق “ورش المدرسة” لتكوينهم وتعليمهم مهارات جديدة، مع ضمان حصولهم على شواهد من المشغل.

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