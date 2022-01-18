السكوري: “مابغيناش نفرقو الفلوس على الناس لكن بغينا نخدموهوم في ظروف ملائمة”

2022-01-18 / 3:53 مساءً
0
هبة بريس - الرباط

استعرض يونس السكوري، وزير المقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، أهداف برنامج أوراش الذي أعطت الحكومة انطلاقته قبل أيام.

وقال السكوري في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، “حنا ما بغيناش نفرقو الفلوس على الناس غا هكاك، لأن ذلك لن يفيدهم في شيء مستقبلا، لكننا وضعنا برنامج حقيقي للتشغيل يتناسب وحاجيات محلية، ويتضمن أوراشا تنفذ على أرض الواقع.”

وأضاف الوزير أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لضمان رواتب مناسبة “السميك” لفائدة العاملين ببرنامج “أوراش”، إضافة إلى تمكينهم من الاستفادة من حقوقهم “التصريح بصندوق الضمان الاجتماعي”، وكذا خلق “ورش المدرسة” لتكوينهم وتعليمهم مهارات جديدة، مع ضمان حصولهم على شواهد من المشغل.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رفاق منيب بسيدي سليمان يطالبون بمحاكمة مسيري الشأن العام

رفاق منيب بسيدي سليمان يطالبون بمحاكمة مسيري الشأن العام

2022-01-18 / 4:01 مساءً
Photo of السكوري: “رئيس الحكومة حرص على إطلاق برنامج أوراش في وقت وجيز”

السكوري: “رئيس الحكومة حرص على إطلاق برنامج أوراش في…

2022-01-18 / 3:42 مساءً
Photo of “فخامة الرايس +18” يجمع حكومته بعد إذلال غينيا الاستوائية لرفاق “الرايس الحارس”

“فخامة الرايس +18” يجمع حكومته بعد إذلال غينيا الاستوائية…

2022-01-18 / 2:06 مساءً
Photo of حصيلة 100 يوم… يسجل للحكومة سرعتها بتنزيل الإجراءات العملية

حصيلة 100 يوم… يسجل للحكومة سرعتها بتنزيل الإجراءات العملية

2022-01-17 / 10:10 مساءً
Photo of حصيلة 100 يوم .. الجوانب الإيجابية تتمثل في الجانب الاستثماري والتقويم الاقتصادي

حصيلة 100 يوم .. الجوانب الإيجابية تتمثل في الجانب…

2022-01-17 / 8:44 مساءً
Photo of الملك يستقبل الأعضاء العشرة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

الملك يستقبل الأعضاء العشرة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

2022-01-17 / 7:38 مساءً
Photo of بيدرو سانشيز : نقدر التعاون الاستراتيجي الذي يجمعنا مع المغرب

بيدرو سانشيز : نقدر التعاون الاستراتيجي الذي يجمعنا مع…

2022-01-17 / 7:07 مساءً
Photo of المغرب يدين هجوما شنته جماعة الحوثيين على الإمارات

المغرب يدين هجوما شنته جماعة الحوثيين على الإمارات

2022-01-17 / 6:57 مساءً
Photo of مغربيان” ضمن المرشحين لخلافة نتنياهو على رأس حزب “الليكود

مغربيان” ضمن المرشحين لخلافة نتنياهو على رأس حزب “الليكود

2022-01-17 / 6:48 مساءً
Photo of ملك إسبانيا يتحدث لأول مرة عن الأزمة مع المغرب

ملك إسبانيا يتحدث لأول مرة عن الأزمة مع المغرب

2022-01-17 / 6:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق