“الصحة”: 70% من وفيات كورونا هم أشخاص غير ملقحين

هبة بريس - الرباط

كشفت وزارة الصحة، أن نسبة الملقحين بالجرعة الأولى بلغت 67,3 بالمائة، وبالجرعة الثانية 63 بالمائة، ووصلت نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة 10,5 بالمائة، وذلك حسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكد معاذ لمرابط، في التصريح نصف الشهري، أن تحليلا بسيطا للمعطيات يظهر أن 70 بالمائة من حالات الوفيات تهم أشخاصا غير ملقحين، و23 بالمائة تلقوا جرعة واحدة فقط، فيما نسبة 7 بالمائة من الوفيات لم يتلقوا الجرعة الثالثة المعززة.

كما جدد المرابط، بالمناسبة، دعوة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التزام جميع المواطنات والمواطنين بالاستمرار في احترام التدابير الوقائية، من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي وتهوية الأماكن الضيقة وتعقيم اليدين واحترام البرتوكول العلاجي، إلى جانب الانخراط السريع والواسع للكبار والصغار في الحملة الوطنية للتلقيح بأخذ الجرعات الأولى أو الثانية والثالثة المعززة، التي تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة ومواجهة متحور “أوميكرون” الجديد.

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