مصرع طفل لحظة نزوله من حافلة نقل مدرسي بإيموزار كندر
ع محياوي _ هبة بريس
وحسب ذات المصدر، فالهالك طفل في السابعة من عمره، يتابع دراسته بالمستوى الأول، فاجأته سيارة كانت تسير بسرعة لحظة محاولته عبور الطريق مباشرة بعد نزوله من حافلة نقل مدرسي، الأمر الذي تسبب في مصرعه في عين المكان
اهتزت مدينة إيموزار كندر على وقع حادثة مفجعة يوم أمس الاثنين حسب مصدر هبة بريس، بحي علاويشو، خلفت وفاة طفل لحظة نزوله من حافلة نقل مدرسي .
وحسب ذات المصدر، فالهالك طفل في السابعة من عمره، يتابع دراسته بالمستوى الأول، فاجأته سيارة كانت تسير بسرعة لحظة محاولته عبور الطريق مباشرة بعد نزوله من حافلة نقل مدرسي، الأمر الذي تسبب في مصرعه في عين المكان
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وفور علمهم بالحادث حلت على الفور مختلف السلطات الأمنية و المحلية إلى مكان الحادث للقيام بالمتعين تحت إشراف النيابة العامة المختصة ،فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات قصد عرضها على التشريح الطبي حسب ذات المصدر .
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المجموع 14 آراء
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تعليق واحد
يشكل النقل المدرسي مخاطر كبيرة على المتعلمين:
السائق والمرافقة بدون حقوق كاملة
تفوق يكون من تسيير مدير المؤسسة
حمولة الراكبة العدد القانوني
يضغط الوقت على السائق والمرافقة دون إتمام مهمتهما، مما يعرض الأطفال لحوادث السير
المصالح المعنية غير مهتمة ، كم من حاجة قضيناها بتركها
تتنصل المؤسسة من التزاماتها
يجب الوقوف على الهفوات قبل الحوادث