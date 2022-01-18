وزارة الصحة: متحور “أوميكرون” يمثل 95 بالمائة من الحالات
أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أن حالات المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد “أوميكرون” تمثل 95 بالمائة من الإصابات، فيما لا تتعدى 5 بالمائة بالنسبة لمتحور “دلتا” على المستوى الوطني، محذرة في الوقت ذاته من الاستهانة في التعامل مع هاته الموجة الوبائية.
وقال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، معاذ المرابط، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 17 يناير 2022، إن المغرب يعيش، ومنذ خمسة أسابيع، الموجة الوبائية الثالثة من الانتشار الواسع لفيروس “كوفيد-19”.
وأوضح أن نسبة الحالات تواصل الارتفاع، إذ سجلت في الأسبوع الأخير 46569 حالة (زائد 33 بالمائة)، ملاحظا أن سرعة الارتفاع لم تعد بالوتيرة ذاتها، بعد أن بلغت نسبة الارتفاع خلال الأسابيع الأولى من هاته الموجة أكثر من 150 بالمائة، غير أن ذلك لا يعني انخفاض عدد الحالات، يؤكد المسؤول.
وعلى مستوى التطور الأسبوعي لنسبة الإيجابية، فقد انتقلت في الأسبوع الأخير من 21,7 بالمائة إلى 24,4 بالمائة، مما يعني أن مستوى انتشار الفيروس لا زال مرتفعا، غير أن السرعة خفت شيئا ما.
وفي باقي المؤشرات وعلى مستوى مؤشر توالد الحالات، فقد أصبح يساوي، إلى متم الأسبوع الأخير، 1,06، وبالتالي فإن الوباء يقترب من الوصول إلى ذروته.
أما في ما يتعلق بمستوى التطور الأسبوعي لمعدل الحالات الجديدة الوافدة على أقسام الإنعاش والعناية المركزة، فقد بدأ يرتفع بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة، حيث تم تسجيل 42 حالة في الأسبوع الأول من هذه الموجة، لترتفع، في الأسبوع الأخير، إلى 536 حالة (زائد 48,1 بالمائة).
أما مؤشر الوفيات، فقد سجل في الأسبوع الأخير 65 حالة وفاة جديدة بارتفاع نسبته 16,1 بالمائة. ويلاحظ أن هذه النسبة لا ترتفع في وقت وجيز رغم ارتفاع نسبة الحالات الإيجابية، لكنها تحتاج إلى مدة زمنية فاصلة قد تصل الى أسبوعين.
وفي جديد الحملة الوطنية للتلقيح، بلغت نسبة الملقحين بالجرعة الأولى 67,3 بالمائة، وبالجرعة الثانية 63 بالمائة، ووصلت نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة 10,5 بالمائة، وذلك حسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكد السيد لمرابط، في التصريح نصف الشهري، أن تحليلا بسيطا للمعطيات يظهر أن 70 بالمائة من حالات الوفيات تهم أشخاصا غير ملقحين، و23 بالمائة تلقوا جرعة واحدة فقط، فيما نسبة 7 بالمائة من الوفيات لم يتلقوا الجرعة الثالثة المعززة.
كما جدد السيد المرابط، بالمناسبة، دعوة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التزام جميع المواطنات والمواطنين بالاستمرار في احترام التدابير الوقائية، من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي وتهوية الأماكن الضيقة وتعقيم اليدين واحترام البرتوكول العلاجي، إلى جانب الانخراط السريع والواسع للكبار والصغار في الحملة الوطنية للتلقيح بأخذ الجرعات الأولى أو الثانية والثالثة المعززة، التي تساهم بشكل كبير في تقوية المناعة ومواجهة متحور “أوميكرون” الجديد.
20 تعليقات
ليس لديكم ماعدا الأوامر التنفيذية والسلطة علينا والكلام على هذا المتحور الجديد اوميكرون ليس لديكم خدمة تخدموها وشيئا تقومون به يرجع علينا بالإستفادة هههههههههههه.
اتقوا الله فينا في هذه الأرقام والنسبة الكاذبة التي لم تنتهي قصتها بعد… هههههههههههه.
والله لحد الآن لم أجد إجابة لهذه النسبة المئوية الخيالية ووهمية أعيد دراساتكم جيدا في الاصابات بالمتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه حسبي الله ونعم الوكيل فيكم…
ليس الناس الذين تلقوا الجرعة الأولى أو الثانية ولم يتلقوا الجرعة الثالتة هم الذين أصيبوا بالمتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه هناك شيئاً ما…
أعيد النظر الى هذا المتحور الجديد اوميكرون الذي سيحطم حالاتنا النفسية والاجتماعية والاقتصادية حسبي الله ونعم الوكيل فيكم تريدون ترويج المبيعات والتسويق في اللقاحات لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
المتوفين ليس السبب هو المتحور الجديد اوميكرون وإنما هناك أمراض أخرى مزمنة وقمتم بجمع الكل هههههههههههه.
أي لقاحات تتحدثون عنها لاشئ يتغير كل يوم تزداد ضحايا في الإصابات حسب معلوماتكم الإخبارية تلقيحات وهمية فقط هههههههههههه.
منذ سنتين ونحن نقاسي من كوفيد 19 كورونا هههههههه والآن جاء هذا المتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه يكمل ماباقي في نفسيتنا ….كم سيقوم بالضيافة عندها هههههه…
أي جرعة تعزز المناعة المكتسبة إنها مجرد بروطوكول سياسي بامتياز وعقلاني وله منفعة لدى الحكومة الجديدة برفع مستوى المادي عندهم..
اللهم ارفع عنا هذآ المتحور الجديد اوميكرون واشفي مرضانا وارحم موتانا يآرب ولطفك بنا إنك سميع مجيب الدعاء يآرب…
ما هذه الاكاذيب المزعومة لقد سئمنا من تلاعبكم وتخويفكم لنا مبني على عدم الشفافة و المصداقية ياسيد وزير الصحة هههههههههههه.
غيروا من فضلكم الموضوع الحساس هههههههههههه…
لآ داعي للقلق مرحلة وسنتهي بإذن الله يجب علينا بالاتزام بالاحترازات اللازمة الوقائية للحفاظ على سلامة صحة المواطنين من هذآ المتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه….
خطوة ومرحلة صعبة جدا يمر بها العالم بأكمله وذالك في ظهور المتحور الجديد اوميكرون يجب علينا الصبر والعزيمة والإرادة القوية ودينامية لتحدي من هذآ المتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وانتهى الكلام…لن يبقى لنا سوى هذه الجملة….
خير الكلام ما قل و دل … المتحور الجديد اوميكرون ما عادا فيروس عادي جدآ ينتشر بسرعة فائقة ولكن ليس لديه خطورة…..
الأمر أصبح مؤامرة تستهدف العالم بأكمله وبدأ لايبشر بالخير من ناحية القطاع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي مما يؤدي إلى حدوث كارثة كبرى لايحمد عقباها…اتقوا الله فينا…حسبي الله ونعم الوكيل فيكم…
نريد التغيير والاصلاح وليس التفاهات وكلام فارغ كلام لامحل له من الوجود…لقد سئمنا من هذآ كوفيد 19 كورونا هههههههه منذ سنتين والآن جاء هذا المتحور الجديد اوميكرون يكمل ماباقي…
لقد اصبحتم اظحوكة العالم بهذه التصرفات الرذيلة وارقامكم الغير الصحيحة التي لاتغني من جوع.. اتقوا الله في انفسكم والرجوع الى آلله ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
أظن مئة بالمئة المتلقحين هم عرضة للإصابة بمتحورات هههههههههههه.