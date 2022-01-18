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اشتوكة: إعتقال شخصين قاما بإختلاس الكهرباء

2022-01-18 / 11:56 صباحًا
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تباشر مصالح المركز الترابي للدرك بأيت اعميرة، تحقيقاتها مع شخصين تم اعتقالهما أول أمس الأحد، بشبهة إختلاس الكهرباء من خلال الربط المباشر دون وجود عداد أو من خلال التلاعب بالعداد نفسه.

وكان المكتب الوطني للكهرباء قد تقدم للنيابة العامة بشكاية في الموضوع، يتهم من خلالها بعض الأشخاص بالإستيلاء على الكهرباء دون عداد أو من خلال التلاعب بالعداد، واستهلاك هذه المادة الحيوية خارج الضوابط المعمول بها في هذا الصدد.

مصادر الجريدة، كشفت أن مصالح المكتب الوطني للكهرباء بإقليم اشتوكة آيت باها، قامت في الفترة الأخيرة بحملات تمشيطية لردع المخالفين والحد من الظاهرة.

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