بنعبد الله: “أغلب الدول فتحت حدودها و يفترض منا كذلك فتحها في أقرب وقت”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية أن إغلاق الحدود لم يعد ذو جدوى في الوقت الراهن و ذلك بعد انتشار متحور أوميكرون الذي كان سببا في إغلاقها لتفادي دخوله المغرب.

بنعبد الله أوضح خلال لقاء مع فريق حزبه النيابي أن مسألة إغلاق الحدود باتت متجاوزة و تكلف الكثير و لم تعد مجدية، و هو ما دفع عددا من الدول خاصة الأوروبية لإعادة فتح أجوائها الجوية.

و طالب الأمين العام لحزب الكتاب من الحكومة اتخاذ قرارات عاجلة لإعادة فتح الحدود في وجه مغاربة العالم و المسافرين مقابل شروط محددة تسمح بالحفاظ على المكتسبات المحققة.

و شدد محمد نبيل بنعبد الله على أن سلطات المغرب يفترض أن تسارع بفتح الحدود في أقرب وقت مع اشتراط جواز التلقيح لدخول التراب المغربي و كذا شواهد اختبارات سلبية للكشف عن كوفيد.

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