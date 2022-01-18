دولة تقر مشروع قانون لنقل عاصمتها لجزيرة نائية

2022-01-18 / 11:24 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أقرّ البرلمان في إندونيسيا، يوم الثلاثاء، مشروع قانون لنقل العاصمة من جاكرتا إلى كاليمانتان على جزيرة بورنيو.

وقال وزير التخطيط الإندونيسي سوهارسو مونوارفا للبرلمان بعد إقرار مشروع القانون: “العاصمة الجديدة لديها وظيفة مركزية، وتعد رمزا لهوية الدولة، ومركزا جديدا للجذب الاقتصادي أيضا”.

وينص مشروع قانون العاصمة الجديدة، الذي يوفر إطار عمل قانونيا لمشروع الرئيس جوكو ويدودو الضخم الذي يتكلف 32 مليار دولار، على كيفية تمويل تطوير العاصمة وإدارتها.

وأعلن الوزير الاثنين أن العاصمة الجديدة سيطلق عليها اسم “نوسانتارا” وهم اسم الأرخبيل الإندونيسي النائي باللغة الجاوية، وقد اختاره الرئيس، وفق ما ذكرت “رويترز”.

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