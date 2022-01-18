إيريك زمّور: “لا اعتذار للجزائر و لم نكن الوحيدين الذين استعمرناهم”

2022-01-18 / 10:31 صباحًا
3
هبة بريس - وكالات

أعلن إيريك زمّور، المرشح اليميني المتطرف إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أنه يريد إجراء محادثات “بين الرجال” مع القادة الجزائريين، مستبعداً في الوقت نفسه أي ‘”اعتذار” للجزائر عن الماضي الاستعماري، وشدد على أنه سيلغي في حال انتخابه اتفاقية عام 1968 التي تسهل عمل وإقامة المهاجرين الجزائريين، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.

وقال زمور، وهو من أصول جزائرية، إن “ضعفنا هو الذي يجعل القادة الجزائريين متغطرسين، لكنهم سيحترمون الأشخاص الذين يحترمون أنفسهم.. سيفهمون ما سأقوله لهم، إنه لا يوجد أي ذنب فرنسي تجاه الجزائر”.

وأضاف إريك زمور: “إذا كنا قد استعمرنا الجزائر لمدة 130 عاما، فنحن لسنا الأوائل. فالجزائر كانت دائما أرض استعمار من قبل الرومان والعرب والأتراك والإسبان’’.

وقال: “فرنسا تركت العديد من الأشياء أكثر من كل المستعمرين الآخرين”، مستشهدا بـ”الطرق والمعاهد الصحية، والنفط الذي وجدته فرنسا والذي يغذي 40 مليون جزائري” بحسب قوله. وأكد زمور أنه لا ينكر على الإطلاق وجود المجازر والاشتباكات، ولكنه قال إن الفرنسيين لم يكونوا يتقاتلون مع الورود، على حد تعبيره.

وتابع: ‘‘إلى القادة الجزائريين، أقول: نحن نتحدث بين الرجال، بين الأشخاص المسؤولين.. وأعتقد أن البلدين لديهما أشياء يجب القيام بهما معاً ومصالح مشتركة، مثل تأمين دولة مالي”.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of للاستقلالية عن أبائهم.. إسبانيا تصرف للشباب مساعدات مالية

للاستقلالية عن أبائهم.. إسبانيا تصرف للشباب مساعدات مالية

2022-01-18 / 5:07 مساءً
Photo of انتخاب روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي

انتخاب روبرتا ميتسولا رئيسة للبرلمان الأوروبي

2022-01-18 / 1:51 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 14 بلدا

الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 14 بلدا

2022-01-18 / 9:35 صباحًا
Photo of غوتيريش يدين الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة

غوتيريش يدين الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة

2022-01-17 / 11:00 مساءً
Photo of مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

2022-01-17 / 9:55 مساءً
Photo of علماء يحددون متغيرا وراثيا قد يحمي من الأعراض الشديدة لكورونا

علماء يحددون متغيرا وراثيا قد يحمي من الأعراض الشديدة…

2022-01-17 / 9:31 مساءً
Photo of ا ف ب: اعتقال ابنة شقيقة المرشد الإيراني

ا ف ب: اعتقال ابنة شقيقة المرشد الإيراني

2022-01-17 / 6:09 مساءً
Photo of السعودية تعتبر تفجيرات الإمارات هجوما إرهابيا وتتوعد الحوثيين

السعودية تعتبر تفجيرات الإمارات هجوما إرهابيا وتتوعد الحوثيين

2022-01-17 / 2:44 مساءً
Photo of عقيلة صالح: شرعية حكومة الدبيبة انتهت

عقيلة صالح: شرعية حكومة الدبيبة انتهت

2022-01-17 / 2:00 مساءً
Photo of شرطة أبوظبي: 3 وفيات وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار الصهاريج

شرطة أبوظبي: 3 وفيات وإصابة 6 آخرين في حادث…

2022-01-17 / 12:56 مساءً

‫3 تعليقات

  2. نصحح لهذا الخنزير ان العرب لم يستعمروا اي قطر بل هم من اخرج من سكن قبلهم الجزائر من الظلمات إلى النور بنشرهم للاسلام دين السلم والأمن والأمان

  3. انه مرشح للانتخابات الفرنسية، وهو من اصل جزاءري. الم يشفع له كل هذا كي لا يوصف بالخنزير، ام ان الأخوين المعلقين، جزاءريين اكثر منه،
    يقول المثل:عدو عدوي صديق لي لاننا تشترك في عداوته.
    من اراد ان يزم ارض المغرب ذو التاريخ
    العريق والجغرافيا العريضة الطويلة .فهو عدو.
    بلادي ولا والدي او لبلاد قبل من لولاد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق