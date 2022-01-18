فرقة مكافحة العصابات توقف مبحوث عنهم بالعيون

هبة بريس-أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها الخاصة، أن عناصر الدائرة السادسة للشرطة التابعة لولاية أمن العيون، قد أوقفت ثلاثيني وذلك لاشتباه في تورطه بقضية تتعلق بالسرقة، من داخل محل تجاري بالكسر واستعمال مفتاح مزور.

وقد تمكنت مصالح الأمن الوطني، من نصب كمين محكم مكنهم من إيقاف المشتبه فيه بالشارع الرئيسي لحي العودة، وذلك على إثر ارتكابه يوم الرابع عشر من الشهر الجاري، عملية سرقة من داخل محل لبيع الأجهزة الإلكترونية بالكسر واستعمال مفتاح مزور، ليضع يده على حاسوب نقال ومجموعة من الهواتف المحمولة بالإضافة إلى مبلغ مالي، وقد أسفرت عملية التفتيش التي أجريت عليه عن حجز المفتاح المزور الذي استعملها في تنفيذ السرقة.

المصدر الأمني ذاته، الذي أكد أنه تم إخضاع الموقوف لتدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وفي سياق متصل، وعلى غرار العملية الأولى تمكنت ولاية أمن العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، في إطار مواصلة للعمليات الأمنية التي تقوم بها، قصد إيقاف الأشخاص المطلوبين قضائيا والمبحوث عنهم في مختلف القضايا، وبعد إخبارية حيث تمكنت على ضوئها فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، ليلة الأحد 16 يناير الجاري، و بتنسيق مباشر مع عناصر الدرك الملكي الترابي بنفود جماعة فم الواد الترابية، من توقيف شخص في عقده الثاني على مستوى حي الفيلات بشاطئ فم الواد، للاشتباه في تورطه بمجموعة من القضايا الجنائية والجنحية.

ذلك جاء بعد إخضاع هويته للتنقيط بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، حيث تبين انه يشكل موضوع أبحاث وطنية من أجل قضيتين تتعلقان بالاحتجاز، وقضية تتعلق بحادثة سير بجروح بليغة أدت إلى الوفاة مع جنحة الفرار، كما يشتبه تورطه في قضية أخرى تتعلق بسرقة سيارة.

يضيف المصدر ذاته، أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.

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