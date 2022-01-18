الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 14 بلدا

هبة بريس - وكالات

تعتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الشروع في الرفع التدريجي لقيود السفر المرتبطة بـ “كوفيد-19” المفروضة على المقيمين في 14 بلدا.

وتشمل قائمة الدول المعنية بهذا التحديث، الذي نشره مجلس الاتحاد الأوروبي، الإثنين، كلا من البحرين، تشيلي، كولومبيا، إندونيسيا، الكويت، نيوزيلندا، بيرو، قطر، رواندا، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، الإمارات العربية المتحدة، الأوروغواي والصين (في انتظار تأكيد المعاملة بالمثل).

وعقب إجراء مراجعة بموجب التوصية المتعلقة بالرفع التدريجي للقيود المؤقتة المفروضة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قام المجلس بتحديث قائمة البلدان والمناطق الإدارية الخاصة والكيانات والسلطات الإقليمية الأخرى التي ينبغي رفع قيود السفر المفروضة عليها، حيث تم على الخصوص حذف كل من الأرجنتين، أستراليا وكندا من القائمة.

ويظل السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي من البلدان أو الكيانات غير المدرجة في تحديثات مجلس الاتحاد الأوروبي خاضعا لقيود السفر المؤقتة. هذا دون استثناء إمكانية قيام الدول الأعضاء برفع القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمسافرين الذين حصلوا على جدول تلقيح كامل.

وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، ستستمر مراجعة قائمة البلدان كل أسبوعين وتحديثها حسب الضرورة.

وقد جرى تحديث معايير تحديد البلدان الأجنبية التي ينبغي رفع قيود السفر الحالية عنها في 20 ماي 2021، حيث تهم الوضع الوبائي والاستجابة الشاملة في مواجهة وباء “كوفيد-19″، فضلا عن موثوقية المعلومات ومصادر البيانات المتاحة. كما يأخذ تحديث القائمة بعين الاعتبار المعاملة بالمثل بالنسبة لكل حالة على حدة.

ويتم اعتبار سكان أندورا وموناكو وسان مارينو والفاتيكان من سكان الاتحاد الأوروبي. كما تشارك البلدان التابعة لمنطقة شنغن (أيسلندا، ليشتنشتاين، النرويج وسويسرا) في توصية المجلس.

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