برلماني بمجلس النواب: “نريد حكومة جشة عشة هشة بشة وليست كشة مشة نشة”!!!

2022-01-17 / 11:40 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أثار عبد النبي عيدودي، النائب البرلماني عن حزب “الحركة الشعبية” موجة من الاستغراب والاستهجان وصل إلى حد ملاسنات قوية بين فرق الأغلبية والمعارضة، وذلك عقب مداخلته بمجلس النواب حينما قال: “نريد حكومة جشة عشة هشة بشة وليست كشة مشة نشة”.

واتسع الفضاء الازرق لمناقشة مداخلة ” البرلماني ” التي حملت جملة وصفت ب ” الغريبة ” فيما تساءل البغض عن الغاية من ادراج هذه العبارة في الوقت الذي كان من الأجدر توظيف عبارات واضحة للجميع .

واتهم بعض نشطاء ” الفيسبوك “البرلماني اعلاه بمحاولة خلق ” البوز ” و احاطة الراي العام بوجود ” الإستثناء ”

وسجل بعض النشطاء ان البرلماني يفترض فيه اعتماد السهل الممتنع لايصال رسائله السيلسية بشكل واضح دون لف او دوران او الأختباء وراء ” الجشة والعشة …..”

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‫2 تعليقات

  1. لانهم اصلا هم هناك الا لجني اللاعقة ههههه ويتسلون بالمشاذاة الكلامية الثافهة عند بالهم كيبنو لينا واعرين ومثقفين راه الا عملنا عصارة لدوك النواب غادي تكون نسبة قليلة بزاف ليفهما السياسة والانتماء الحزبي ،لان البرلمان يرونه كمكان لجني رواتب شهرية ومصالح شخصية تحفزهم على الصراخ والتدخلات الثافهة.

  2. العيب ليس فيهم بل في من باع صوته مقابل 200 درهم ليعطينا امثال هذا المنتوج ليقرر مصير هذه الامة اختيار النواب ليس بالامر السهل الله غالب

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