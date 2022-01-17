برلماني بمجلس النواب: “نريد حكومة جشة عشة هشة بشة وليست كشة مشة نشة”!!!

2022-01-17 / 11:40 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أثار عبد النبي عيدودي، النائب البرلماني عن حزب “الحركة الشعبية” موجة من الاستغراب والاستهجان وصل إلى حد ملاسنات قوية بين فرق الأغلبية والمعارضة، وذلك عقب مداخلته بمجلس النواب حينما قال: “نريد حكومة جشة عشة هشة بشة وليست كشة مشة نشة”.

واتسع الفضاء الازرق لمناقشة مداخلة ” البرلماني ” التي حملت جملة وصفت ب ” الغريبة ” فيما تساءل البغض عن الغاية من ادراج هذه العبارة في الوقت الذي كان من الأجدر توظيف عبارات واضحة للجميع .

واتهم بعض نشطاء ” الفيسبوك “البرلماني اعلاه بمحاولة خلق ” البوز ” و احاطة الراي العام بوجود ” الإستثناء ”

وسجل بعض النشطاء ان البرلماني يفترض فيه اعتماد السهل الممتنع لايصال رسائله السيلسية بشكل واضح دون لف او دوران او الأختباء وراء ” الجشة والعشة …..”

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