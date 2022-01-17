حمضي لهبة بريس : شراسة المتحور “اوميكرون”اعلى بكثير من” دلتا”
كشفت دراسة أجريت في جنوب أفريقيا يوم الجمعة 14 يناير 2022، أن المصابين بمتحور أوميكرون الذين لم يحصلوا على أي لقاح ربما أقل عرضة للإصابة بأعراض خطيرة أو دخول المستشفيات أو الوفاة مقارنة بما كان عليه الحال مع السلالات السابقة من فيروس كورونا.
وحسب هذه الدراسة المثيرة فإن أوميكرون يسبب أعراضا أقل خطورة وتقل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة به على مستوى العالم مقارنة بالسلالات السابقة، كما أن العلماء يحاولون معرفة ما إذا كان السبب في ذلك ارتفاع معدلات المناعة الناتجة عن التطعيم أو الإصابة السابقة بالفيروس أو نتيجة ضعف المتحور الجديد.
غير أن هذه الدراسة التي لاتزال بحاجة الى التتبت من نتائجها من طرف خبراء ومتخصين مرموقين، تعيد من جديد جدل فعالية التلقيح ضد الفيروس ومتحوراته، سيما اذا اخدنا بعين الاعتبار نتيجتها التي تقول بضعف الأعراض التي يتسبب بيها لذى الاشخاص الذين لم يتلقوا جرعات اللقاح المضاد، مقارنة مع المطعمين باللقاح.
ًوفي هذا السياق يرى الباحث في السياسات والنظم الصحية الدكتور الطيب حمضي ان نتائج هذه الدراسة لا تقول بأن أوميكرون اقل شراسة وفتكا ادى غير الملقحين مقارنة بالملقحين.
وأشار الطبيب حمضي إلى أن هذه الدراسة والتي لا تزال في مرحلة ماقبل الاطلاع عليها من طرف الخبراء، ولكن لديها أهمية كبيرة، وتؤكد ما كان متداولا سابقا، حول أن متحور أوميكرون هو أقل شراسة لذى الاشخاص الذين تلقو التطعيم الكامل او تعافوا من اصابة سابقة بالفيروس.
واضاف حمضي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الالكترونية، أن اوميكرون ووفق هذه الدراسة اقل شراسة عند الاشخاص الذين لم يتلقو التلقيح الكامل، ب 25% فقط، مشيرا إلى أن الخبراء طرحو سؤالا جوهريا حول الأسباب التي جعلت المتحور “أوميكرون” أقل فتكا من المتحور السابق “دلتا”.
واسترسل الباحث في السياسات والنظم الصحية، قائلا أن الباحثين وضعو فرضيات منها، هل يرجع ذلك لكون اوميكرون وجد وسط ملقح، أو اشخاص سبق وتعرضو للاصابة بدلتا، لافتا إلى أن نسبة شراسة او العدوى اوميكرون مقارنة ب دلتا لا تتجاوز 25%، بينما تصل نسبة الفتك أو الإماتة إلى 80% أقل من دلتا، ما يعني حسب الطبيب حمضي أن ضعف نسبة الفتك راجعة لكون اوميكرون انتشر وسط فئات إما تلقت التطعيم الكامل أو سبق أو تعافت من الفيروس واكتسبو مناعة ضده.
وخلص المتحدث إلى أن التلقيح يضل وسيلة اساسية لتجنب الاعراض الخطيرة وحالات الإماتة التي يتسبب بها كوفيذ بمتحوراته وخاصة اوميكرون، معتبرا أن شراسة المتحور اوميكرون اعلى بكثير من دلتا، بينما التلقيح والمناعة الطبيعية المكتسبة من التعافي من اصابة سابقة هي من تجعل أوميكرون أقل فتكا من دلتا بحوالي 80%.
21 تعليقات
وا تا نوض باراكة نن الكذوب و للعالم كامل قال بأن أوميكرون ضعيف جدا و لا يشكل خطرا لا على الملقحين ولا غير الملقحين . و انتوما باقيين شادين فهاد التلقيح علاش زعما؟؟؟
نستمع ونتابع عن قرب الكثير من الأطباء في كندا وأمريكا وفرنسا ، الحكوميين والمعارضين…لا أحد قال هذا البهتان الذي هو في العنوان عن قصد (؟؟)…لكنها تهيئة الرأي العام الغافل..لقرارات ظالمة ، كما عودتمونا…
أقل شراسة وليس العكس للتصحيح
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والآن تقولون أن المتحور الجديد اوميكرون أكثر شراسة على ديلتا أخطر…لقد فقدنا الثقة ولانعرف ماذا نفعل……
على هذا الحال ان التلقيح لافائدة منه هههههههه… المتحور الجديد اوميكرون أكثر بكثير من ديلتا…..
لاندري اي ثقة ..تقولون على لسانكم ان المتحور الجديد اوميكرون أقل شراسة على ديلتا ومرة تحرى تقولون العكس صحيح.
ارجوكم ماكفايا سيناريوهات كاذبة وتمثيليات …وعدم الاستخفاف بعقول البشر ليس هناك أيها متحور اوميكرون ولا ديلتا هههههههههههه.
كورونا انتهت وذهبت بلارجعة وليس هناك أي متحورات.. إنها مجرد بروطوكول سياسي فقط تريدون تخويفنا بهذا الاسم الذي لا وجود له في القاموس هههههههههههه.
أنتم تقومون بفرض علينا التلقيح الاجباري من أجل مصلحتكم التجارية لمبيعات اللقاحات والمبالغة فيه…اتقو الله فينا.
نريد تفسيرا كاملا لهذا المتحور الجديد اوميكرون …وكيف يتم انتشاره بهذه السرعة ولماذا كوفيد 19 كورونا كانت تؤدي إلى الموت على علم ان المتحور الجديد اوميكرون من سلالة كورونا هههههههه…
إن خبراء الفيروسات الموسمية يؤكدون لنا مفاهيم جد مدقوقة …ولكن إلا هذآ المتحور الجديد اوميكرون أبهر العالم ودوخه ولاندري السبب الرئيسي في ظهور المتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه.
نريد من هذآ الاستاذ الكبير أن يفسر لنا بالتفسير الدقيق لهذا المتحور الجديد اوميكرون ولماذا يتم انتشاره بسرعة فائقة؟؟؟؟
استاذي الفاضل لماذا اللجنة العلمية تامرنا بتلقي الجرعة الثالتة على العلم أننا تلقينا الجرعة الأولى والثانية واصيبنا بكوفيد 19 كورونا هههههههه إنه الضحك بعينيه هههههههه.
نريد ان نعرف ما هي أنواع التخصصات التي تمارسها هذه اللجنة العلمية كي نعرف مع من نتحدث لمعرفة الاستفسارات حولة الوضعية الوبائية وبالاخص هذا المتحور الجديد اوميكرون هههههههههههه.
هناك بعض الاشخاص اصيبوا بالكوفيد 19 كورونا هههههههه فكان الوضع عادي جدآ …مثلها مثل الزكام فقط…فلماذا هذا التشويش والتخويف الأمر مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس….
استاذي الفاضل هل المتحور الجديد اوميكرون هو من يقضي على كوفيد 19 كورونا هههههههه وكيف ستمر العملية هل هي لعبة كريندايزي هههههههههههه ….
هل كل هذه البروتوكولات حولة الوضعية الوبائية وبالاخص هذا المتحور الجديد اوميكرون كلها تفسيرات واضحة أو هناك شيء غريب لاندر ماذا يخبؤ لنا هههههههههههه.
سنستمر الحياة وتنتهي بسلام كوفيد 19 كورونا وكأن شيئا لم يحدث ولكن اللجنة العلمية ستبقى تهرتف وتحدث نفسها هههههههههههه…
اتقوا الله أيتها اللجنة العلمية باستخراج كل يوم نوع من المتحورات لدرجة أننا سئمنا من تلاعبكم واكاذيبكم معنا وتمثيليات…
السيناريوهات المحتملة في هذآ الشهر ترقبوها عما قريب من طرف وزارة الصحة واللجنة العلمية هههههههههههه.