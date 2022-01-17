غوتيريش يدين الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة

هبة بريس _ و م ع

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، الهجمات المميتة التي شنتها جماعة الحوثيين واستهدفت منطقة المصفح ومطار أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في انفجار لشاحنة وقود في أبو ظبي اليوم الاثنين، بسبب هجوم بطائرة بدون طيار.

وقال غوتيريش، في بيان صادر عن المتحدث باسمه، إن “الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة “جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومنع أي تصعيد في ظل التوترات المتنامية في المنطقة”.

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