حصيلة 100 يوم… يسجل للحكومة سرعتها بتنزيل الإجراءات العملية

2022-01-17 / 10:10 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

لا حديث هذه الايام سوى عن حصيلة حكومة اخنوش خلال الـ 100 يوم الأولى وهي الحكومة التي حصلت على ثقة مجلس النواب، بعدما قدم رئيسها برنامجه في ظل ظروف اقتصادية صعبة فرضتها جائحة

في هذا الإطار سجل المحلل السياسي المغربي محمد شقير، إن بداية عمل الحكومة كانت مقبولة حيث أنها رغم تداعيات جائحة كورونا قامت بإعادة تعديل مشروع قانون المالية، الذي تمت المصادقة عليه في المجال المطلوبة، وأنها الآلية التي من خلالها ستقوم بإنجاز برنامجها الحكومي.

وأضاف أنه يسجل للحكومة سرعتها بتنزيل الإجراءات العملية والقانونية للمشروع الملكي حول الحماية الاجتماعية، الذي يرمي إلى إدماج عدة فئات من المهنيين في نظام التغطية الاجتماعية.

كما أقرت الحكومة في اجتماعها الأخير البدء في تنفيذ “برنامج إنشاء” الذي يقضي بخلق 250 فرصة عمل، بالإضافة إلى أن الحكومة في شخص وزير العدل عملت على سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان لإدخال تعديلات عميقة على مساعدته، حسب الخبير.

ويشير شقير إلى أن الحكومة في بداية مشوارها كانت ضعيفة في التواصل السياسي مع الرأي العام، بالإضافة إلى التأخر في عقد حوار اجتماعي، تستدعى له مختلف الأطراف لوضع خطة لمواجهة كل المشاكل التي يواجهها المغاربة، خاصة بعد استفحال الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا، والتي زادت من نسب البطالة بسبب توقف أنشطة قطاعات حساسة والقطاع السياحي.

وشدد على أن الحكومة تواجه انتظارات كبرى من طرف فئات واسعة، خاصة وأنها قد أعطت وعودا انتخابية كبرى، ينتظر أن تحققها وتعمل على إنجازها_ يقول شقير لسبونتيك _

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‫3 تعليقات

  2. انجازات على الورق فقط.
    أهم انجاز هو جعل المغاربة حراكة في بلدهم ، لا يستطيعون دخول المرافق الحيوية و السفر و زيارة الاهل في المدن الاخرى.

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