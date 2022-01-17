مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

هبة بريس _ وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مقتل فلسطيني برصاص عناصره بعدما حاول طعن جندي عند مفترق مستوطنات “غوش عتصيون” جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وقال الجيش في بيان: “تقدم مهاجم بسيارته نحو مفترق مستوطنات غوش عتصيون ونزل من السيارة حاملا سكينا، وحاول طعن جندي والذي قام بدوره بإطلاق النار عليه وشل حركته”.

وأكدت متحدثة باسم الجيش لوكالة فرانس برس في وقت لاحق مقتل المهاجم.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الشاب، وقالت في بيان إنه من سكان بلدة سعير بمحافظة الخليل.

وتعرض مفترق غوش عتصيون، الذي يحصنه الجيش الاسرائيلي بكتل إسمنتية ويسير دوريات عسكرية، لهجمات في السابق نفذها فلسطينيون بشكل فردي على مستوطنين أو جنود بالسكين أو دهسا.

كما تعرض مفترق زعترة “تفوح” شمال الضفة الغربية حيث يتركز تجمع لمستوطنات منطقة نابلس لهجمات مماثلة.

ويعيش نحو 475 ألف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية التي تضم أكثر من 2.8 مليون فلسطيني.

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