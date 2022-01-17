علماء يحددون متغيرا وراثيا قد يحمي من الأعراض الشديدة لكورونا

2022-01-17 / 9:31 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

حدد فريق دولي من الباحثين متغيرا وراثيا قد يوفر الحماية من الأعراض الشديدة لمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، وهي نتائج قد تؤدي إلى “اختراقات جديدة في طرق مكافحة الفيروس المنتشر حول العالم”، وفق “ساينس أليرت”.

ووجدت الدراسات السابقة التي أجريت على الأشخاص من أصل أوروبي بشكل رئيسي أن الأفراد الذين يحملون شريحة معينة من الحمض النووي لديهم خطر أقل بنسبة 20 في المئة لتطوير عدوى كورونا، وقالوا إن هذا الجزء من الحمض النووي موجود لدى الناس في حوالي نصف الأشخاص خارج أفريقيا.

واستطاع العلماء في الدراسة الجديدة تحديد متغير جيني داخل هذه الشريحة هو rs10774671 يتواجد في كل من الأشخاص سواء من أصول أفريقية أو أوروبية.

وقد يكون تحديد هذا المتغير بمثابة هدف للعلاج ضد عدوى كوفيد-19 الشديدة، وفقا للباحثين.

وقالت مؤلفة الدراسة جينيفر هوفمان: “حقيقة أن الأفراد المنحدرين من أصل أفريقي يتمتعون بنفس الحماية سمحت لنا بتحديد المتغير الفريد في الحمض النووي الذي يحمي بالفعل من عدوى كوفيد-19”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غوتيريش يدين الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة

غوتيريش يدين الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة

2022-01-17 / 11:00 مساءً
Photo of مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

2022-01-17 / 9:55 مساءً
Photo of ا ف ب: اعتقال ابنة شقيقة المرشد الإيراني

ا ف ب: اعتقال ابنة شقيقة المرشد الإيراني

2022-01-17 / 6:09 مساءً
Photo of السعودية تعتبر تفجيرات الإمارات هجوما إرهابيا وتتوعد الحوثيين

السعودية تعتبر تفجيرات الإمارات هجوما إرهابيا وتتوعد الحوثيين

2022-01-17 / 2:44 مساءً
Photo of عقيلة صالح: شرعية حكومة الدبيبة انتهت

عقيلة صالح: شرعية حكومة الدبيبة انتهت

2022-01-17 / 2:00 مساءً
Photo of شرطة أبوظبي: 3 وفيات وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار الصهاريج

شرطة أبوظبي: 3 وفيات وإصابة 6 آخرين في حادث…

2022-01-17 / 12:56 مساءً
Photo of انفجارات بصهاريج وحريق في مطار أبو ظبي والحوثيون يعلنون شن عملية عسكرية

انفجارات بصهاريج وحريق في مطار أبو ظبي والحوثيون يعلنون…

2022-01-17 / 11:48 صباحًا
Photo of تقرير: أغنى 10 رجال في العالم ضاعفوا ثرواتهم خلال كورونا

تقرير: أغنى 10 رجال في العالم ضاعفوا ثرواتهم خلال…

2022-01-17 / 8:30 صباحًا
Photo of تزايد وتيرة الهجرة السرية..منظمة جزائرية تحذر من “مأساة حقيقية”

تزايد وتيرة الهجرة السرية..منظمة جزائرية تحذر من “مأساة حقيقية”

2022-01-17 / 8:00 صباحًا
Photo of فيروس كورونا: وفاة رضيع بسبب الإصابة في قطر

فيروس كورونا: وفاة رضيع بسبب الإصابة في قطر

2022-01-16 / 11:02 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق