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الملك محمد السادس

الملك يؤكد لبن زايد تضامن المغرب مع الإمارات ويدين هجوم الحوثيين على أبوظبي

2022-01-17 / 9:19 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

عبر الملك مجمد السادس، الإثنين، عن وقوف المغرب إلى جانب الإمارات، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال هذه المباحثات، أدان الملك بشدة هذا العمل المشين الذي استهدف أبرياء ومنشآت مدنية، وقدم خالص تعازيه للسلطات والشعب الإماراتيين إثر الخسائر البشرية، ومتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، حسب ما أفد بلاغ للديوان الملكي.

وجدد الملك دعم المملكة المغربية الراسخ لجميع الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل الدفاع عن أراضيها وطمأنينة مواطنيها في مواجهة الهجمات الدنيئة لميليشيات الحوثيين ومن يقف وراءهم.

وفي إطار التضامن الثابت والفعال، الموصول، بين البلدين الشقيقين، أكد الملك لبن زايد آل نهيان وقوف المملكة الدائم إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديمها لجميع أشكال الدعم لهذا البلد الشقيق من أجل الدفاع عن أمنه القومي وحماية مواطنيه.

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