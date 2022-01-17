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حصيلة 100 يوم .. الجوانب الإيجابية تتمثل في الجانب الاستثماري والتقويم الاقتصادي

2022-01-17 / 8:44 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة عزيز أخنوش و سيرا على نهج الحكومات السابقة التي دأبت على تقديم الحصيلة الأولية بعد مرور مئة يوم يتفرع الحديث عن انجازات الحكومة بين من يراها ايجابية ومن يقول انها غير مقبولة .

وفي هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي المغربي عبد العزيز الرماني، إن تقليد الـ 100 يوم يذكر بما تم إنجازه للتأكيد على أن البرنامج الحكومي يسير في الاتجاه الصحيح.

وأضاف ” أن الجوانب الإيجابية تتمثل في الجانب الاستثماري والتقويم الاقتصادي، بما في ذلك قانون المالية والموازنة، ما أدى إلى خلق المزيد من التوازن في ظل الوضعية الوبائية الحالية ”

وبحسب الرماني، فإن قانون الميزانية اهتم بالاستثمار العمومي أيضا، حيث كان في وقت سابق يمثل نحو 180 مليار درهم مغربي ( الدولار يساوي 9.23 درهم)، فيما يبلغ في الوقت الراهن نحو 240 مليار درهم.

وأشار إلى أن الحكومة اهتمت بالاستثمار الخارجي والوطني، حيث وافقت على 31 عقد استثمار، يمكن من خلف العديد من فرص العمل.

كما يعد برنامج “الأوراش” من البرامج التي بدأت فيها الحكومة، وهو يهدف لخلق نحو 250 ألف فرصة عمل.

على الجانب الآخر يرى أن الضعف الكبير سيطر على المعارضة والنقاش السياسي العام، حيث يعيش المغرب حالة من الجمود السياسي، إضافة إلى ضعف تواصل بعض الوزراء، الأمر الذي ينعكس على الآداء العام للحكومة، ويسجل كأبرز نقاط ضعف الحكومة.

كما يسجل بحسب الخبير أن البرامج التي أعلن عنها أكبر من قدرة الحكومة في الظرفية الحالية_ يقول الرماني لسبونتيك _

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