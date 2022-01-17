طنجة ..تمتيع المعتقلة “سيمان” بالسراح المؤقت

هبة بريس _ طنحة

هبة بريس- مكتب طنجة

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة اليوم الاثنين، تمتيع المعتقلة فاطمة الزهراء ولد بلعيد المعروفة ب”سيمان” بالسراح المؤقت ، بعد التنازل الذي حصلت عليه من طرف جمعية حسنونة بخصوص خيانة الأمانة، كما حدد تاريخ 14 فبراير القادم تاريخ لجلسة محاكمتها.

ويشار إلى أن المعنية بالأمر تواجه تهم تتمثل في خيانة الأمانة في حق مشغل والتحريض على ارتكاب الجنح بعد شكاية لجمعية حسنونة بخصوص التهمة الأولى وشكاية لعميد كلية الحقوق بطنجة في التهمة الثانية الموجهة لها.

وجرى اعتقال سيمان على خلفية التهم المشكورة ، فيما ربطت منظمات حقوقية اعتقالها بمشاركتها في الاحتجاجات المطالبة بإسقاط شرط تسقيف سن الولوج إلى التعليم في حدود 30 سنة، وسبق لعدة هيئات حقوقية ونسائية أن طالبت بالإفراج عنها، معتبرة أن اعتقالها يخالف حق الاحتجاج السلمي المكفول دستوريا وفي المواثيق الدولية.

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