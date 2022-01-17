الملك محمد السادس

الملك يستقبل الأعضاء العشرة المنتخبين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

2022-01-17 / 7:38 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

استقبل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، الأعضاء العشرة المنتخبين بالمجلس.

ويتعلق الأمر بممثلي قضاة محاكم الاستئناف:

– السيد عبد الله معوني، المستشار بمحكمة الاستئناف بطنجة،

– السيدة سعاد كوكاس، نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط،

– السيد الزبير بوطالع، مستشار بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،

– السيد عبد اللطيف طهار، مستشار بمحكمة الاستئناف بالناظور،

ويتعلق الأمر أيضا بقضاة محاكم أول درجة:

– السيد عبد اللطيف الشنتوف، القاضي بالمحكمة التجارية بالرباط،

– السيد يونس الزهري، رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة،

– السيد عثمان الوكيلي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارجيست،

– السيد المصطفى رزقي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية،

– السيدة أمينة المالكي، رئيسة المحكمة الابتدائية بآزرو،

– السيدة نزهة مسافر، القاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد المنتخبون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القسم بين يدي جلالة الملك.

حضر هذا الاستقبال السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور يترأس جلالة الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.

ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.

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