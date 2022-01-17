بيدرو سانشيز : نقدر التعاون الاستراتيجي الذي يجمعنا مع المغرب

هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، أن إسبانيا والمغرب يجمعهما “تعاون إستراتيجي” في جميع المجالات.

وقال سانشيز خلال ندوة صحفية مشتركة جمعته مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، الذي يقوم بزيارة لإسبانيا، إنه “بالنسبة لإسبانيا، يعد المغرب شريكا إستراتيجيا ينبغي أن نمضي معه قدما”.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الحكومة الإسبانية “نحن نقدر الشراكة والتعاون الاستراتيجي الذي يجمعنا مع المغرب”.

واستحضر السيد سانشيز في هذا السياق، تصريحات العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، اليوم الإثنين بمدريد، والتي أبرز من خلالها أهمية إعادة تحديد العلاقة القائمة مع المغرب على “أسس أكثر قوة ومتانة”.

وقال “أشاطر رئيس الدولة تصريحاته بشأن المغرب”.

وكان الملك فيليبي السادس قد قال خلال استقبال خص به السلك الدبلوماسي المعتمد في إسبانيا “الآن ينبغي على الأمتين السير معا من أجل الشروع في تجسيد هذه العلاقة بدءا من الآن”.

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