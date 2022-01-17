المغرب يدين هجوما شنته جماعة الحوثيين على الإمارات

2022-01-17 / 6:57 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

اعلنت الرباط عن ادانتها بشدة الهجوم الآثم الذي شنته جماعة الحوثيين على كل من منطقة المصفح ومطار أبو ظبي.

وعبرت المملكة المغربية، عن استنكارها البالغ لاستهداف مدنيين وعن تضامنها المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

وأكدت السلطات الإماراتية اندلاع حريق وانفجار في ثلاثة صهاريج لنقل المحروقات واندلاع حريق في مطار أبوظبي الدولي،

و أعلنت حركة الحوثيين في اليمن عن شن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي.

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