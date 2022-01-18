الداخلة.. منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقة بوطلحة

2022-01-18 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

قرر قطاع الصيد البحري منع جمع وتسويق الصدفيات بالمنطقة المصنفة لتربية الصدفيات بوطلحة، التابعة للدائرة البحرية الداخلة، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإثنين، أن نتائج التحليلات التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على مستوى المنطقة المصنفة لتربية الصدفيات بوطلحة التابعة للدائرة البحرية الداخلة، أثبتت وجود تلوث جرثومي في الصدفيات بكميات غير طبيعية.

وأوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتوجات المعبأة والحاملة للملصقات الصحية المحددة لمصدرها، والتي تباع في نقط البيع المرخص لها (الأسواق الرسمية).

وأشار إلى أن الصدفيات التي يتم بيعها دون احترام المواصفات، لا تتوفر على أي ضمانة صحية وتشكل خطرا على الصحة العمومية.

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